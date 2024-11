IA aponta o clube ideal para Neymar voltar ao Brasil

Neymar em aquecimento pelo Al-Hilal (Foto: Adel Al-Naimi/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 12:47 • Redação do Lance!

A volta de Neymar ao Brasil pode se tornar realidade na próxima temporada. O Santos recebeu sinal positivo para um possível retorno ao ex-clube e agora aguarda a definição do atacante. Porém, o Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre qual é o melhor destino para o camisa 10 em seu retorno ao futebol brasileiro.

➡️ Santos recebe sinal positivo de Neymar e mira contratação em 2025

Segundo o Meta AI, do WhatsApp, as melhores opções de Neymar em seu retorno ao Brasil, além do Santos, são Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Confira a análise da inteligência artificial:

Possíveis opções de Neymar, segundo a IA

Santos: O clube onde Neymar começou sua carreira e se tornou uma estrela. Um retorno ao Santos poderia ser uma opção emocionante para o jogador.

Palmeiras: Com sua rica história e sucesso recente, o Palmeiras poderia ser um destino atraente para Neymar.

Flamengo: O maior clube do Brasil em termos de torcedores, o Flamengo tem recursos financeiros para atrair jogadores de alto nível.

Corinthians: Outro clube grande do Brasil, o Corinthians tem uma boa estrutura e uma torcida apaixonada.

- É importante lembrar que a decisão de Neymar dependerá de vários fatores, incluindo o projeto esportivo do clube, a estrutura financeira e a oportunidade de sucesso. Além disso, a lesão que o afastou dos campos por mais de um ano pode influenciar sua escolha - completou o Meta AI.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Negociação com o Santos

A ideia da diretoria do Peixe era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora vê chances de contar com Neymar já no início do ano. As informações foram divulgadas pelo Uol.

Além de defender seu clube de formação, Neymar vê no Santos uma oportunidade de retomar seu alto nível de jogo após grave lesão no joelho e, assim, reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.