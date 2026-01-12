Web enlouquece com Edilson Capetinha no BBB 26: 'Vai Corinthians'

O Big Brother Brasil 26 anunciou o ex-jogador Edilson Capetinha como integrante do elenco de participantes do reality show deste ano. A revelação aconteceu durante o programa de estreia, nesta segunda-feira (12), na Rede Globo.

Diante do cenário, torcedores do Corinthians e de outros clubes brasileiros repercutiram a notícia. A novidade foi tratada com bastante surpresa.

Alguns internautas se mostraram felizes e confiantes com a participação do ex-jogador. Por outro lado, teve quem compartilhou uma certa preocupação com o jeito explosivo de Capetinha. Veja a repercussão abaixo:

Edílson Capetinha, um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians.

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

O carisma de Edílson Capetinha

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Edílson também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.

Aposentadoria interrompida

Edílson anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.