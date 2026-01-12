Gabriel Girotto alcança marca pelo Bragantino e projeta reencontro com o Corinthians
Volante chegou a 50 partidas com a camisa do Massa Bruta
Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam na próxima quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, será ainda mais especial para o volante Gabriel Girotto.
O atleta completou 50 partidas com a camisa do Massa Bruta. O jogador chegou ao clube no início de 2025 e marcou um gol. Aos 33 anos, Gabriel celebrou a marca alcançada pelo Red Bull Bragantino e projetou o futuro.
- Primeiramente eu estou muito feliz pela marca de 50 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino, é um prazer vestir essa camisa, uma honra, um clube que me acolheu muito bem, fui bem recebido desde o primeiro dia, então espero bater mais marcas com essa camisa, conquistar títulos, que é o meu maior objetivo no clube - disse o jogador em entrevista ao Lance!.
Reencontro
Na próxima partida, Gabriel Girotto irá encarar o Corinthians, clube no qual construiu uma história. O volante defendeu o Timão entre 2017 e 2022, com 225 partidas disputadas. Ao todo, conquistou quatro títulos: três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019) e um Campeonato Brasileiro (2017).
O atleta marcou oito gols com a camisa alvinegra. Com histórico vitorioso na competição, Gabriel alertou para a importância da partida visando o futuro do Bragantino no Campeonato Paulista. O jogador também falou sobre a emoção de enfrentar o ex-clube.
- Nós sabemos da importância do jogo de quinta contra o Corinthians, a importância, a grandeza do jogo, o Campeonato Paulista está mais curto este ano, então sabemos que temos que vencer, ainda mais jogado em casa, então projetamos que será um grande jogo, vamos buscar os três pontos respeitando Corinthians, é sempre especial para mim enfrentar o Corinthians, pela história, tudo que eu vivi lá, mas agora é concentrar e focar nos três pontos que para o Red Bull Bragantino é o nosso objetivo - disse o jogador ao Lance!.
