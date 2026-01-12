menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Reforço do Corinthians revela que recebeu outras propostas do Brasil

Gabriel Paulista foi apresentado como novo zagueiro do Timão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 12/01/2026
16:56
Corinthians
imagem cameraFotos: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians
Apresentado oficialmente como reforço do Corinthians, Gabriel Paulista revelou que recebeu outras ofertas do futebol brasileiro. O zagueiro contou que a negociação começou ainda com Fabinho Soldado, então executivo de futebol do Timão, e que recusou uma proposta considerada interessante.

'Meu sonho': Gabriel Paulista se emociona em apresentação no Corinthians

- Eu tive já uma conversa com o Fabinho e com o Renan. Tinha interesse dos dois lados, todo mundo sabe que o Corinthians tinha problemas que não podia contratar. Alguns clubes souberam que eu queria voltar para o Brasil. Tive, sim, proposta, de clube do Brasil interessante. Mas eu já disse, de primeira mão, que não queria. Fizeram uma outra. Chegou um momento que eu falei para o meu empresário, não queria mais escutar propostas. Apareceram mais dois ou três clubes. Eu falei: é o Corinthians, tem que escutar propostas do Corinthians - contou o jogador.

Gabriel Paulista abriu mão de partes do salários que teria a receber do Besiktas, da Turquia. Torcedor do Timão desde a infância, retomou a negociação após a chegada de Marcelo Paz e acertou com o Corinthians até o final de 2027.

- Meu empresário começou conversas com o Marcelo. Ele passou todas as dificuldades que o Corinthians vinha vivendo, mas que iria melhorar. A gente se aprofundou cada vez mais para tentar o melhor para os dois lados. Eu abri mão de contrato, mas eu acho que esse aqui vale mais - disse o zagueiro.

Corinthians
Gabriel Paulista foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (12) (Fotos: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Corinthians no mercado

O clube alvinegro se livrou do transfer ban na última sexta-feira (9). Desde então, contratou o zagueiro e encaminhou o empréstimo de Matheus Pereira junto ao Fortaleza. O meia terá vínculo até o final da temporada, com valor de compra fixado, ainda não revelado. Agora, o Corinthians negocia com Pedro Milans, ex-Peñarol, para a lateral-direita.

