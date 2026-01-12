Reforço do Corinthians revela que recebeu outras propostas do Brasil
Gabriel Paulista foi apresentado como novo zagueiro do Timão
- Matéria
- Mais Notícias
Apresentado oficialmente como reforço do Corinthians, Gabriel Paulista revelou que recebeu outras ofertas do futebol brasileiro. O zagueiro contou que a negociação começou ainda com Fabinho Soldado, então executivo de futebol do Timão, e que recusou uma proposta considerada interessante.
'Meu sonho': Gabriel Paulista se emociona em apresentação no Corinthians
- Eu tive já uma conversa com o Fabinho e com o Renan. Tinha interesse dos dois lados, todo mundo sabe que o Corinthians tinha problemas que não podia contratar. Alguns clubes souberam que eu queria voltar para o Brasil. Tive, sim, proposta, de clube do Brasil interessante. Mas eu já disse, de primeira mão, que não queria. Fizeram uma outra. Chegou um momento que eu falei para o meu empresário, não queria mais escutar propostas. Apareceram mais dois ou três clubes. Eu falei: é o Corinthians, tem que escutar propostas do Corinthians - contou o jogador.
Gabriel Paulista abriu mão de partes do salários que teria a receber do Besiktas, da Turquia. Torcedor do Timão desde a infância, retomou a negociação após a chegada de Marcelo Paz e acertou com o Corinthians até o final de 2027.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
- Meu empresário começou conversas com o Marcelo. Ele passou todas as dificuldades que o Corinthians vinha vivendo, mas que iria melhorar. A gente se aprofundou cada vez mais para tentar o melhor para os dois lados. Eu abri mão de contrato, mas eu acho que esse aqui vale mais - disse o zagueiro.
Corinthians no mercado
O clube alvinegro se livrou do transfer ban na última sexta-feira (9). Desde então, contratou o zagueiro e encaminhou o empréstimo de Matheus Pereira junto ao Fortaleza. O meia terá vínculo até o final da temporada, com valor de compra fixado, ainda não revelado. Agora, o Corinthians negocia com Pedro Milans, ex-Peñarol, para a lateral-direita.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias