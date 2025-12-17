Rafinha lamenta derrota do Flamengo e analisa mudanças de Filipe Luís
Ex-jogador analisou o desempenho da equipe rubro-negra
Após a decisão por pênaltis, que garantiu o título do Intercontinental de 2025 para o PSG contra o Flamengo, o ex-jogador e comentarista Rafinha lamentou a derrota rubro-negra na grande final da competição e elogiou as mudanças feitas por Filipe Luís no decorrer da partida.
Na visão do ex-jogador, o Flamengo esteve muito próximo de conquistar o bicampeonato Mundial nesta quarta-feira (17). Segundo Rafinha, a equipe de Filipe Luís cresceu de rendimento durante a segunda etapa e chegou a dominar as ações ofensivas contra o PSG.
- É triste, a gente sabe que para chegar novamente no Mundial, o caminho é muito longo. O Flamengo tem totais possibilidades de voltar a disputar o Mundial, mas dessa vez o time esteve muito mais próximo de conquistar o título. Conseguiu fazer um segundo tempo totalmente diferente do primeiro, o Filipe Luís fez as mudanças necessárias, dominou a maior parte do segundo tempo, sem sofrer. É claro que no final, o PSG teve algumas oportunidades, porque o cansaço aparece, é natural. Com toda certeza o PSG ia dominar o jogo, com maior posse de bola. Agora, dessa vez, ficou bem mais próximo esse título - comentou o ex-jogador Rafinha.
Flamengo domina, mas vê Mundial escapar nos pênaltis para o PSG
O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.
O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado.
Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.
O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate.
