CazéTV x GeTV: Veja quem teve maior audiência na final entre PSG x Flamengo

O Intercontinental de 2025 ficou marcado pela disputa entre os canais esportivos GeTV e CazéTV, que transmitiram todas as partidas do Flamengo simultaneamente. Durante a grande final da competição, contra o PSG, o projeto digital da Globo superou a concorrente em número de audiência e registrou uma diferença de 1,7 milhão de telespectadores, já na reta final do tempo normal.

continua após a publicidade

➡️Fala de Luis Roberto em PSG x Flamengo repercute: 'Meu Deus'

Durante o pré-jogo da grande decisão, a CazéTV liderou a disputa e abriu uma certa vantagem em relação à concorrente. Com a presença do ídolo Adriano Imperador na bancada, mais de 856 mil telespectadores acompanharam a transmissão na plataforma. No mesmo período, a GeTV registrou um pico de 480 mil torcedores simultâneos.

Com a bola rolando, o cenário se manteve favorável à CazéTV, até o gol marcado pelo PSG, na reta final da primeira etapa. Nos primeiros 15 minutos, o projeto do influenciador Casimiro Miguel registrou cerca de 2,8 milhões, contra 2,7 milhões da concorrente. Assim que o atacante Kvaratskhelia abriu o placar, a GeTV assumiu a liderança e alcançou mais de 3,2 milhões de telespectadores, contra 3,1 milhões do projeto rival.

continua após a publicidade

As duas transmissões no Youtube estavam sendo patrocinadas. Com isso, os números de audiência não pararam de subir. Ao final dos 90 minutos, a GeTV registrou a maior disparidade em relação à concorrente e teve um pico de 4,8 milhões de torcedores simultâneos, gerando uma diferença de 1,7 milhões para o projeto de Casimiro Miguel.

Já na prorrogação, o projeto esportivo da Globo alcançou a marca de 1 milhão de likes em sua live no Youtube, enquanto a CazéTV registrava 702 mil curtidas em sua transmissão. Durante a decisão por pênaltis, a média se manteve muito próxima ao pico registrado pelos dois canais, com 3,6 milhões de torcedores acompanhando a partida pelo projeto de Casimiro Miguel, enquanto 4,7 milhões assistiam pela GeTV.

continua após a publicidade

➡️Botafogo relembra Mundial de Clubes e ironiza revés de Flamengo para o PSG

Como foi PSG x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O PSG dominou as ações do primeiro tempo em Doha. Logo aos três minutos de jogo, João Neves, nas costas de Erick Pulgar, chegou sozinho na área, mas finalizou para fora. O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisão o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado.

Diante da pressão da equipe francesa, jogadores do Flamengo buscavam parar as jogadas com entradas duras. Nos primeiros 25 minutos, Jorginho e Alex Sandro foram amarelados.

A primeira chegada rubro-negra foi aos 16'. Após troca de passes, Pulgar chutou cruzado, mas parou no goleiro Safonov. Mas, diante do ímpeto do Paris, o Fla não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

Jogadores do PSG comemoram gol sobre o Flamengo na final do Mundial de Clubes (Foto: Karim Jaafar/ AFP)

A melhor chance do time de Filipe Luís foi, mais uma vez, com Pulgar, em jogada de escanteio. A primeira parte da partida evidenciou a diferença física das equipes. O Flamengo esteve distante de ir ao intervalo com a vantagem no placar ou, pelo menos, com o empate. Faltou agressividade no ataque, que contou com os pontas Carrascal e Gonzalo Plata desencaixados. Arrascaeta e Bruno Henrique também não foram bem.

O início da segunda etapa não foi muito diferente do primeiro tempo, com o Flamengo sofrendo com a diferença física contra a equipe de Paris. O técnico Filipe Luís, buscando dar um novo dinamismo ao ataque, chamou Pedro para entrar no lugar de Carrascal. O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate.

Jorginho marca de pênalti para o Flamengo contra o PSG na final do Mundial (Foto: Karim Jaafar/ AFP)

Com mudanças para ambos os lados, os minutos finais da partida em Doha contaram com fortes emoções. Com Dembélé em campo, o PSG pressionou o time brasileiro, que buscou jogar no contra-ataque. Uma das grandes chegadas rubro-negras foi ao 39'. Após roubada de bola, Plata saiu disparado ao ataque, com passe de Bruno Henrique. O equatoriano tocou para Pedro, que parou no goleiro. BH, poucos minutos depois, também teve a chance da virada, mas finalizou para fora.

No último lance do tempo regulamentar, Marquinhos teve a chance de marcar o gol do título francês, após passe de Dembélé. O zagueiro brasileiro, entretanto, finalizou errado. Jogo foi para a prorrogação.

O primeiro tempo da prorrogação contou com boas chegadas de ataque para ambos os lados. O Rubro-Negro buscou centralizar as suas jogadas em Cebolinha, que tentou levar a melhor nas jogadas de um contra um. Já o PSG utilizou Dembélé como principal arma ofensiva, mas sem sucesso.

O Flamengo voltou para a segunda etapa da prorrogação levando perigo ao gol francês, principalmente com Luiz Araújo e Samuel Lino. Dembélé, mais uma vez, teve uma grande chance de garantir o título. O francês tirou o Ortiz da jogada, mas finalizou para fora. Sem gols, o título foi decidido nos pênaltis.

Pênaltis

PSG

Vitinha ⚽

Dembélé ❌

Nuno Mendes ⚽

Barcola ❌

Flamengo

De La Cruz ⚽

Saúl ❌

Pedro ❌

Léo Pereira ❌

Luiz Araújo ❌

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas