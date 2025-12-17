CazéTV x GeTV: Veja quem teve maior audiência na final entre PSG x Flamengo
Os dois maiores canais esportivos transmitiram a partida simultaneamente
O Intercontinental de 2025 ficou marcado pela disputa entre os canais esportivos GeTV e CazéTV, que transmitiram todas as partidas do Flamengo simultaneamente. Durante a grande final da competição, contra o PSG, o projeto digital da Globo superou a concorrente em número de audiência e registrou uma diferença de 1,7 milhão de telespectadores, já na reta final do tempo normal.
Durante o pré-jogo da grande decisão, a CazéTV liderou a disputa e abriu uma certa vantagem em relação à concorrente. Com a presença do ídolo Adriano Imperador na bancada, mais de 856 mil telespectadores acompanharam a transmissão na plataforma. No mesmo período, a GeTV registrou um pico de 480 mil torcedores simultâneos.
Com a bola rolando, o cenário se manteve favorável à CazéTV, até o gol marcado pelo PSG, na reta final da primeira etapa. Nos primeiros 15 minutos, o projeto do influenciador Casimiro Miguel registrou cerca de 2,8 milhões, contra 2,7 milhões da concorrente. Assim que o atacante Kvaratskhelia abriu o placar, a GeTV assumiu a liderança e alcançou mais de 3,2 milhões de telespectadores, contra 3,1 milhões do projeto rival.
As duas transmissões no Youtube estavam sendo patrocinadas. Com isso, os números de audiência não pararam de subir. Ao final dos 90 minutos, a GeTV registrou a maior disparidade em relação à concorrente e teve um pico de 4,8 milhões de torcedores simultâneos, gerando uma diferença de 1,7 milhões para o projeto de Casimiro Miguel.
Já na prorrogação, o projeto esportivo da Globo alcançou a marca de 1 milhão de likes em sua live no Youtube, enquanto a CazéTV registrava 702 mil curtidas em sua transmissão. Durante a decisão por pênaltis, a média se manteve muito próxima ao pico registrado pelos dois canais, com 3,6 milhões de torcedores acompanhando a partida pelo projeto de Casimiro Miguel, enquanto 4,7 milhões assistiam pela GeTV.
➡️Botafogo relembra Mundial de Clubes e ironiza revés de Flamengo para o PSG
Como foi PSG x Flamengo?
O PSG dominou as ações do primeiro tempo em Doha. Logo aos três minutos de jogo, João Neves, nas costas de Erick Pulgar, chegou sozinho na área, mas finalizou para fora. O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisão o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado.
Diante da pressão da equipe francesa, jogadores do Flamengo buscavam parar as jogadas com entradas duras. Nos primeiros 25 minutos, Jorginho e Alex Sandro foram amarelados.
A primeira chegada rubro-negra foi aos 16'. Após troca de passes, Pulgar chutou cruzado, mas parou no goleiro Safonov. Mas, diante do ímpeto do Paris, o Fla não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.
A melhor chance do time de Filipe Luís foi, mais uma vez, com Pulgar, em jogada de escanteio. A primeira parte da partida evidenciou a diferença física das equipes. O Flamengo esteve distante de ir ao intervalo com a vantagem no placar ou, pelo menos, com o empate. Faltou agressividade no ataque, que contou com os pontas Carrascal e Gonzalo Plata desencaixados. Arrascaeta e Bruno Henrique também não foram bem.
O início da segunda etapa não foi muito diferente do primeiro tempo, com o Flamengo sofrendo com a diferença física contra a equipe de Paris. O técnico Filipe Luís, buscando dar um novo dinamismo ao ataque, chamou Pedro para entrar no lugar de Carrascal. O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate.
Com mudanças para ambos os lados, os minutos finais da partida em Doha contaram com fortes emoções. Com Dembélé em campo, o PSG pressionou o time brasileiro, que buscou jogar no contra-ataque. Uma das grandes chegadas rubro-negras foi ao 39'. Após roubada de bola, Plata saiu disparado ao ataque, com passe de Bruno Henrique. O equatoriano tocou para Pedro, que parou no goleiro. BH, poucos minutos depois, também teve a chance da virada, mas finalizou para fora.
No último lance do tempo regulamentar, Marquinhos teve a chance de marcar o gol do título francês, após passe de Dembélé. O zagueiro brasileiro, entretanto, finalizou errado. Jogo foi para a prorrogação.
O primeiro tempo da prorrogação contou com boas chegadas de ataque para ambos os lados. O Rubro-Negro buscou centralizar as suas jogadas em Cebolinha, que tentou levar a melhor nas jogadas de um contra um. Já o PSG utilizou Dembélé como principal arma ofensiva, mas sem sucesso.
O Flamengo voltou para a segunda etapa da prorrogação levando perigo ao gol francês, principalmente com Luiz Araújo e Samuel Lino. Dembélé, mais uma vez, teve uma grande chance de garantir o título. O francês tirou o Ortiz da jogada, mas finalizou para fora. Sem gols, o título foi decidido nos pênaltis.
Pênaltis
PSG
Vitinha ⚽
Dembélé ❌
Nuno Mendes ⚽
Barcola ❌
Flamengo
De La Cruz ⚽
Saúl ❌
Pedro ❌
Léo Pereira ❌
Luiz Araújo ❌
