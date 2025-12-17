O Santos anunciou nesta quarta-feira (17) que está se juntando ao programa "Aspire in the World Fellows", da Aspire, um dos maiores centros tecnológicos de formação de atletas do mundo. Junto ao Peixe, estão times como Real Madrid, Barcelona, Liverpool e Juventus.

O grupo se reúne de duas a três vezes por ano, com reuniões que debatem tópicos que vão além dos gramados. São discutidas pautas como fisiologia, departamento médico, processos de recuperação, desenvolvimento de atletas e gestão técnica de alto nível.

- Essa parceria com a Aspire representa um movimento estratégico importante para o Santos, que busca permanentemente alinhar sua tradição à atualização constante dos seus processos. Estar inserido em um ambiente internacional de excelência, ao lado de clubes de referência mundial, amplia nosso acesso a conhecimento, inovação e boas práticas, fortalecendo o clube em todas as áreas ligadas à performance esportiva - disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos Futebol Clube.

Santos anuncia parceria com Aspire. (Foto: Divulgação/Santos)

- Desde 2014, nós criamos esta comunidade que reúne 50 dos mais importantes clubes, federações e ligas do mundo. Diante disso, damos as boas-vindas ao Santos Futebol Clube, que passa a contribuir significativamente conosco nessa troca de conhecimento e busca pelo desenvolvimento do futebol - afirmou Valter Di Salvo, o diretor executivo da Aspire in the World Fellows.

A companhia é vista como uma das maiores do planeta quando se trata de formação esportiva de atletas. Além disso, o espaço conta com uma clínica médica de tecnologia muito avançada, que já atendeu atletas de diversos esportes e modalidades, como Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo.