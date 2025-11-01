Virginia leva faixa com rosto de Vini Jr para jogo do Real Madrid: 'Pediu'

Com a observação "sua namorada é brega e você vai ter que aceitar", Virginia fez sua estreia no Santiago Bernabeu como namorada de Vini Júnior, camisa 7 do Real Madrid. A influenciadora levou uma faixa personalizada com a imagem do namorado. A influenciadora compartilhou o momento em suas redes sociais, onde aparece usando uma blusa do clube espanhol enquanto exibia o item personalizado.

Virginia Fonseca vai ao Bernabeu assistir jogo de Vincius Júnior, pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

A influenciadora havia antecipado seus planos aos seguidores antes de ir à partida. "Vou levar minha faixa hoje. O Vini quer morrer, ele falou que não é para eu levar, mas eu vou levar", declarou Virginia em suas redes sociais. Em vídeo, ela também comentou que adorava "ser brega".

Vini perde pênalti pelo Real Madrid

Vini Jr perdeu um pênalti hoje durante o primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Valencia pela La Liga, que foi para o intervalo com placar de 3-0 para o Real Madrid.

O pênalti foi cedido por Mbappé, que abriu mão de uma chance de hat-trick para dar a oportunidade a Vini, mas o chute foi defendido pelo goleiro.

Vini Jr em campo em Real Madrid x Valência (Foto: Oscar DEL POZO/AFP)

Virginia celebra Halloween com filhos e Vinicius na Espanha

A influenciadora Virginia Fonseca celebrou o Halloween, nesta quarta-feira (29), com uma festa junto com os filhos e o jogador Vini Jr, do Real Madrid, na capital da Espanha. O evento marcou o primeiro evento do casal após a oficialização recente do namoro.

Familiares e amigos próximos, incluindo Margareth Serrão, mãe de Virginia, o casal Éder e Tainá Militão, além da amiga Duda Freire, estiveram presentes na comemoração. A própria influenciadora compartilhou em suas redes sociais diversos registros do evento.