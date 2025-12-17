Flamengo prejudicado? PC Oliveira analisa lance polêmico contra o PSG

O Flamengo perdeu para o PSG nos pênaltis e ficou com o vice da Copa Intercontinental na tarde desta quarta-feira (17). No Sportv, o consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, analisou a polêmica no pênalti desperdiçado por Pedro.

continua após a publicidade

Depois que Pedro cobrou o pênalti e o goleiro Safonov defendeu, houve dúvida se o russo se adiantou ou não na cobrança. Durante o programa "Seleção Sportv", André Rizek trouxe a opinião do ex-árbitro PC Oliveira.

➡️Fala de Luis Roberto em PSG x Flamengo repercute: 'Meu Deus'

- Em tempo real, o PC Oliveira deu um retorno aqui pra gente. Pelas imagens mostradas na transmissão, ele ficou com a impressão de que o pé do goleiro estava totalmente fora da linha. Para anular o pênalti, não pode ter impressão, tem que ter certeza. E certeza, o PC não teve - disse Rizek.

continua após a publicidade

Jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Veja lance polêmico em Flamengo x PSG

Como foi o jogo

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado do PSG para a sorte do Flamengo.

continua após a publicidade

Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate para o Flamengo contra o PSG.