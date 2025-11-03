Ana Thaís aponta problema da Seleção Brasileira e cita jogador do Flamengo: 'Faz falta'
Comentarista avaliou a convocação de Carlo Ancelotti
Durante o programa "Seleção Sportv", a comentarista Ana Thais Matos elogiou a convocação do zagueiro Danilo, do Flamengo, para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro. Segundo ela, o defensor traz experiência e liderança para a Seleção Brasileira, qualidades que vem fazendo falta à equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Para Ana Thais, a ausência de um capitão definido faz com que os jogadores das novas gerações confundam liderança com enfrentamento. Na visão da comentarista, a Seleção Brasileira precisa entender o momento em que atravessa.
- O Danilo também traz um pouco da questão da experiência, que tem feito falta à Seleção Brasileira. Hoje a seleção não tem um capitão, demora muito para entender quem é sua liderança em campo. Tem muito jogador dessa geração atual que confunde liderança com enfrentamento, e às vezes, você não precisa enfrentar para confrontar. Você precisa entender o momento e tem faltado isso para a Seleção Brasileira - comentou Ana Thais Matos, comentarista do Sportv.
De olho na próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados.
Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
