Ana Thaís aponta problema da Seleção Brasileira e cita jogador do Flamengo: 'Faz falta'

Durante o programa "Seleção Sportv", a comentarista Ana Thais Matos elogiou a convocação do zagueiro Danilo, do Flamengo, para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro. Segundo ela, o defensor traz experiência e liderança para a Seleção Brasileira, qualidades que vem fazendo falta à equipe comandada por Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️Convocação de dupla do Flamengo para Seleção Brasileira leva torcedores à loucura: 'Tomara'

Para Ana Thais, a ausência de um capitão definido faz com que os jogadores das novas gerações confundam liderança com enfrentamento. Na visão da comentarista, a Seleção Brasileira precisa entender o momento em que atravessa.

- O Danilo também traz um pouco da questão da experiência, que tem feito falta à Seleção Brasileira. Hoje a seleção não tem um capitão, demora muito para entender quem é sua liderança em campo. Tem muito jogador dessa geração atual que confunde liderança com enfrentamento, e às vezes, você não precisa enfrentar para confrontar. Você precisa entender o momento e tem faltado isso para a Seleção Brasileira - comentou Ana Thais Matos, comentarista do Sportv.

continua após a publicidade

De olho na próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

continua após a publicidade

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

➡️Jornalistas criticam decisão de Ancelotti em convocação da Seleção Brasileira: 'Insistência bizarra'