Fora de Campo

Ana Thaís aponta problema da Seleção Brasileira e cita jogador do Flamengo: 'Faz falta'

Comentarista avaliou a convocação de Carlo Ancelotti

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
17:56
Ana Thais Matos - Globo
imagem cameraAna Thaís Matos comentou sobre o momento da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Sportv)
Durante o programa "Seleção Sportv", a comentarista Ana Thais Matos elogiou a convocação do zagueiro Danilo, do Flamengo, para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro. Segundo ela, o defensor traz experiência e liderança para a Seleção Brasileira, qualidades que vem fazendo falta à equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Convocação de dupla do Flamengo para Seleção Brasileira leva torcedores à loucura: 'Tomara'

Para Ana Thais, a ausência de um capitão definido faz com que os jogadores das novas gerações confundam liderança com enfrentamento. Na visão da comentarista, a Seleção Brasileira precisa entender o momento em que atravessa.

- O Danilo também traz um pouco da questão da experiência, que tem feito falta à Seleção Brasileira. Hoje a seleção não tem um capitão, demora muito para entender quem é sua liderança em campo. Tem muito jogador dessa geração atual que confunde liderança com enfrentamento, e às vezes, você não precisa enfrentar para confrontar. Você precisa entender o momento e tem faltado isso para a Seleção Brasileira - comentou Ana Thais Matos, comentarista do Sportv.

De olho na próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

Jornalistas criticam decisão de Ancelotti em convocação da Seleção Brasileira: 'Insistência bizarra'

Ancelotti anunciou os convocados para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ancelotti anunciou os convocados para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

