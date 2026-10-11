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Vini Jr e Virginia terminam namoro após reconciliação

Relacionamento entre o jogador e a influenciadora foi marcado por idas e vindas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 14:52
Atualizado há 1 minutos
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Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)
Após reatarem, Virginia e Vini Jr passaram as férias juntos (Foto: Reprodução)

Fim! Neste domingo, a assessoria de Virginia Fonseca confirmou o término do namoro entre a influenciadora e Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid. Em nota, a equipe afirmou que o fim do relacionamento aconteceu de maneira mútua e amigável.

"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal"

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Os rumores sobre uma possível separação ganharam força neste sábado (10), após surgirem relatos de um suposto desentendimento entre a influenciadora e o jogador de futebol durante a passagem dela pela cidade espanhola.

Ainda no mesmo dia, Virginia viajou para Miami em seu jatinho particular, acompanhada dos filhos Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. Zé Felipe está na cidade americana, onde passa uma temporada.

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O namoro entre Vini Jr e Virginia

O romance entre Virginia e Vini Jr começou em setembro do ano passado, período em que a influenciadora viajou três vezes a Madri e se hospedou na residência do jogador. Em outubro, o affair chegou ao fim após o vazamento de conversas do atleta com uma modelo. No entanto, depois que o atacante se desculpou publicamente pelas redes sociais, a ex-companheira de Zé Felipe decidiu dar mais uma oportunidade ao relacionamento.

Virginia e Vini Jr passaram o ano novo juntos na Espanha (foto: Reprodução)
Virginia e Vini Jr passaram o ano novo juntos na Espanha (foto: Reprodução)

O relacionamento passou por uma nova turbulência em maio deste ano, quando Virginia anunciou o fim do namoro. No entanto, o afastamento durou pouco. Já em junho, Vini Jr. tornou pública a reconciliação ao comentar uma publicação da influenciadora, que compartilhava fotos das férias na Sardenha, na Itália, após a Copa do Mundo. Na ocasião, o jogador demonstrou seu carinho com uma declaração direta: "Te amo".

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