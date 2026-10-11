Em show, Zayn Malik troca camisa do Flamengo por uma do Palmeiras
Cantor britânico se desculpou com o público no estádio do rival e disse que 'não sabia que era algo tão importante'
Zayn Malik, ex-integrante da banda One Direction, subiu ao palco do Nubank Parque, em São Paulo, usando uma camisa do Flamengo no show realizado no sábado (10). O estádio é a casa do Palmeiras, um dos grandes rivais do clube carioca no futebol brasileiro.
Avisado da gafe, o cantor britânico saiu do palco, trocou de roupa e voltou vestindo uma camiseta preta. Zayn pediu desculpas ao público presente e, algumas músicas depois, retornou usando uma camisa do Palmeiras.
"Desculpa, eu não queria ofender ninguém. Eu só gosto do time de futebol. Não sabia que fosse algo tão importante assim", afirmou. Mais tarde, ao trocar para a camisa alviverde, comentou: "Você tem que deixar algumas pessoas felizes, né?"
O Flamengo aproveitou o episódio para fazer graça nas redes sociais. O clube publicou uma foto do cantor com a legenda: "É ele ali no show do Zayn em São Paulo? O Mengão tá em todos os lugares!"
É ali li no show do Zayn em São Paulo!? 👀 O Mengão tá em todos os lugares! 🔴⚫️ https://t.co/6E6zF6cSTn— Flamengo (@Flamengo) October 11, 2026
Flamengo e Palmeiras na briga pelo título
As equipes ocupam as duas primeiras posições do Brasileirão de 2026. O clube carioca lidera a competição com 61 pontos, mas a diferença entre os dois é de apenas um ponto.
Flamengo e Palmeiras também são semifinalistas da Copa Libertadores deste ano, em lados opostos do chaveamento, o que abre a possibilidade de uma final entre os dois. O clube paulista venceu a decisão da Libertadores de 2021 sobre o rival. Quatro anos depois, o time carioca reverteu o placar histórico ao bater o Palmeiras na final de 2025 e se tornou o primeiro clube brasileiro com quatro títulos na competição.
Neste domingo (11), Flamengo e Palmeiras jogam em paralelo pela 30ª rodada do Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã, no clássico carioca marcado para as 17h30 (horário de Brasília). No mesmo horário, o Palmeiras recebe o Corinthians no Nubank Parque.
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