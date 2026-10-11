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Em show, Zayn Malik troca camisa do Flamengo por uma do Palmeiras

Cantor britânico se desculpou com o público no estádio do rival e disse que 'não sabia que era algo tão importante'

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
11/10/2026 09:51
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Zayn Malik com camisa do Flamengo no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução/X/Flamengo)
Zayn Malik com camisa do Flamengo no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução/X/Flamengo)

Zayn Malik, ex-integrante da banda One Direction, subiu ao palco do Nubank Parque, em São Paulo, usando uma camisa do Flamengo no show realizado no sábado (10). O estádio é a casa do Palmeiras, um dos grandes rivais do clube carioca no futebol brasileiro.

Avisado da gafe, o cantor britânico saiu do palco, trocou de roupa e voltou vestindo uma camiseta preta. Zayn pediu desculpas ao público presente e, algumas músicas depois, retornou usando uma camisa do Palmeiras.

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"Desculpa, eu não queria ofender ninguém. Eu só gosto do time de futebol. Não sabia que fosse algo tão importante assim", afirmou. Mais tarde, ao trocar para a camisa alviverde, comentou: "Você tem que deixar algumas pessoas felizes, né?"

O Flamengo aproveitou o episódio para fazer graça nas redes sociais. O clube publicou uma foto do cantor com a legenda: "É ele ali no show do Zayn em São Paulo? O Mengão tá em todos os lugares!"

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Flamengo e Palmeiras na briga pelo título

As equipes ocupam as duas primeiras posições do Brasileirão de 2026. O clube carioca lidera a competição com 61 pontos, mas a diferença entre os dois é de apenas um ponto.

Flamengo e Palmeiras também são semifinalistas da Copa Libertadores deste ano, em lados opostos do chaveamento, o que abre a possibilidade de uma final entre os dois. O clube paulista venceu a decisão da Libertadores de 2021 sobre o rival. Quatro anos depois, o time carioca reverteu o placar histórico ao bater o Palmeiras na final de 2025 e se tornou o primeiro clube brasileiro com quatro títulos na competição.

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Neste domingo (11), Flamengo e Palmeiras jogam em paralelo pela 30ª rodada do Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã, no clássico carioca marcado para as 17h30 (horário de Brasília). No mesmo horário, o Palmeiras recebe o Corinthians no Nubank Parque.

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