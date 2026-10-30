Cruzeiro: Kaio Jorge dá 'sugestão' ao Atlético-MG após clássico

Autor do gol da vitória do Cruzeiro no clássico da última quinta-feira (29), Kaio Jorge provocou o rival na zona mista e deu uma sugestão ao alvinegro.

– Pressão nenhuma. Me sinto super confortável no clássico. Inclusive, para o ano que vem, a diretoria do Atlético precisa contratar zagueiros melhores para me marcar, porque senão vai tomar gol de novo. Estava pensando já. Eles trocam (zagueiros), botam titular, reserva, contratam... não tem jeito. Sempre que forem me marcar vai ter gol – brincou o jogador em conversa com os jornalistas.

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Além disso, Kaio Jorge também ressaltou na zona mista que as brincadeiras pós-jogo que as provocações são naturais.

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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

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Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.