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Inteligência artificial crava vencedor em Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 07:10
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Flamengo x Vasco - 03.05.2026 - 14ª rodada do Brasileirão - Maracanã
Flamengo x Vasco - 03.05.2026 - 14ª rodada do Brasileirão - Maracanã (Foto: Divulgação/Flamengo)

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026, e a inteligência artificial cravou o placar do clássico.

➡️ Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Confira a previsão da IA:

Vasco 1 x 2 Flamengo

A expectativa é de um clássico muito movimentado e disputado palmo a palmo no Engenhão. O Vasco vai se entregar ao máximo empurrado por sua torcida, mas o elenco mais encorpado e a necessidade do Flamengo de manter a liderança isolada devem fazer a diferença a favor do Rubro-Negro na reta final da partida.

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Disputa de bola aérea entre jogadores de futebol, com uniformes pretos, vermelhos e branco, em estádio lotado.
Jogadores de Flamengo e Vasco na partida do primeiro turno do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como chegam Vasco e Flamengo?

O Vasco se recuperou da eliminação da Sul-Americana após vencer o Corinthians de virada de São Januário. Com o resultado, o Cruz-Maltino se afastou ainda mais da zona do rebaixamento e também deu a resposta de que a torcida queria dentro das quatro linhas.

O treinador Pedro Emanuel tem o dilema de como vai escalar sua equipe para o confronto, já que no domingo (1) já tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Paulo Henrique e Andrés Gómez devem ser preservados por conta de pequenas lesões que os dois vêm lidando.

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O Rubro-Negro, líder do Brasileirão com 70 pontos, chega motivado após conquistar três vitórias seguidas na competição. Depois de ser eliminado da Libertadores pelo Estudiantes, da Argentina, na semana passada, o time comandado por Leonardo Jardim concentra suas atenções na luta pelo título nacional.

Para a próxima partida, Evertton Araújo e Danilo continuam no departamento médico, enquanto o atacante Carrascal está fora por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo. O treinador também deve promover mudanças na equipe, com o retorno do lateral-direito Emerson Royal, que deve ocupar a vaga de Varela.

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: quinta, 29 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (Streamig)
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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