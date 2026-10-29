Inteligência artificial crava vencedor em Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026, e a inteligência artificial cravou o placar do clássico.

➡️ Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Confira a previsão da IA:

Vasco 1 x 2 Flamengo

A expectativa é de um clássico muito movimentado e disputado palmo a palmo no Engenhão. O Vasco vai se entregar ao máximo empurrado por sua torcida, mas o elenco mais encorpado e a necessidade do Flamengo de manter a liderança isolada devem fazer a diferença a favor do Rubro-Negro na reta final da partida.

continua após a publicidade

Jogadores de Flamengo e Vasco na partida do primeiro turno do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como chegam Vasco e Flamengo?

O Vasco se recuperou da eliminação da Sul-Americana após vencer o Corinthians de virada de São Januário. Com o resultado, o Cruz-Maltino se afastou ainda mais da zona do rebaixamento e também deu a resposta de que a torcida queria dentro das quatro linhas.

O treinador Pedro Emanuel tem o dilema de como vai escalar sua equipe para o confronto, já que no domingo (1) já tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Paulo Henrique e Andrés Gómez devem ser preservados por conta de pequenas lesões que os dois vêm lidando.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Rubro-Negro, líder do Brasileirão com 70 pontos, chega motivado após conquistar três vitórias seguidas na competição. Depois de ser eliminado da Libertadores pelo Estudiantes, da Argentina, na semana passada, o time comandado por Leonardo Jardim concentra suas atenções na luta pelo título nacional.

Para a próxima partida, Evertton Araújo e Danilo continuam no departamento médico, enquanto o atacante Carrascal está fora por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo. O treinador também deve promover mudanças na equipe, com o retorno do lateral-direito Emerson Royal, que deve ocupar a vaga de Varela.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: quinta, 29 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (Streamig)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)