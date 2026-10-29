Estevão vira assunto no exterior após eliminação do Chelsea: 'Não vai'

A situação de Estêvão no Chelsea virou assunto no exterior após a eliminação da equipe para o Liverpool, nesta quarta-feira (28), pela Copa da Liga Inglesa. Nas redes sociais, torcedores e comentaristas criticaram as escolhas de Xabi Alonso, que voltou a deixar o brasileiro no banco de reservas mesmo com desfalques importantes no setor ofensivo.

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A decisão do treinador chamou atenção porque João Pedro estava machucado e Cole Palmer cumpria suspensão. Mesmo assim, Estêvão não foi escolhido para começar a partida e viu Emegha, que voltava de lesão, entrar em campo. Durante o segundo tempo, o brasileiro foi para o aquecimento, enquanto torcedores do Chelsea presentes em Anfield cantavam seu nome, em uma demonstração de apoio ao jovem atacante.

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A utilização do brasileiro também virou motivo de questionamento pelos números da temporada. Na última edição da Premier League, Estêvão disputou 22 partidas, sendo titular em 12, com média de 39 minutos por jogo. Na Champions League, começou cinco confrontos e teve destaque diante do Barcelona. Nesta temporada, porém, soma apenas 47 minutos no Campeonato Inglês, cenário que alimenta as críticas à gestão de seu tempo em campo por Xabi Alonso.

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Veja a repercussão:

Tradução: É triste que os torcedores do Chelsea estejam apenas surtando.

Foi desde o jogo contra o Fulham que eu comecei a surtar.

Alonso é uma fraude. Um sistema que não consegue dar suporte e facilitar a adaptação de Estevao (um dos maiores talentos brasileiros da geração) é um sistema ruim.

Tradução: Alonso realmente precisa trabalhar no seu timing de substituições. Este jogo claramente faltou criatividade, e Neto não é o tipo de ponta que pode consistentemente driblar os defensores. Não me entenda mal, Neto é um jogador muito bom, mas ele é muito melhor como lateral ofensivo do que como ponta direita. Por volta dos 60 minutos, Alonso deveria ter tirado Neto e colocado Estevão Williams, ou feito quaisquer mudanças que achasse necessárias. Por que ele sempre espera até o 70º ou 80º minuto para fazer mudanças, e depois espera que esses garotos entrem e façam milagres em apenas 10 minutos?

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Às vezes, cara, ele precisa usar a cabeça. O 60º minuto é um bom momento para fazer mudanças quando o time claramente está sofrendo, mas Alonso vai esperar até o 80º minuto, às vezes até o 90º! Isso está ficando engraçado de verdade.

Tradução: Ele está colocando a culpa no Alonso. Para ser justo, a substituição do Emegha era muito necessária, mas definitivamente precisávamos do Estevão em mais tempo.

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Tradução: Por favor, é hora do Alonso sair do meu clube. Estamos prestes a perder o Estevão, perdendo outro talento.

Tradução: Alonslow deixou seu melhor cobrador de pênalti Estevao no banco, tirou o Caicedo pra quê? O que matou o pênalti do Chelsea foram aqueles jogadores inexperientes. Quando eu vi o Isakson e o Barcola, foi aí que eu soube que o Iraola sabia o que tava fazendo. A gente devia era só contratar o Iraola e deixar esse cara do Alonslow de lado

Tradução: E não vai melhorar pra vocês com o treinador junto, como vocês podem até começar com o Emegha que já enferrujou no banco à frente do Estevão? Deixem ele ir embora se não vão usá-lo, pelo amor de Deus

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Tradução: É, só mantenham o Estevão no banco, não é como se ele fosse um prodígio de 19 anos do Palmeiras, seus donuts de merda, tanto faz vender o time por um Big Mac.

Tradução: Muitos retardados não entendem que sinal isso está enviando para os grandes jogadores ao redor do mundo. Vocês realmente acham que vamos assinar um grande ponta ou jogador criativo de novo, quando ele está tratando o Estevão, que é um dos jogadores mais empolgantes do mundo. Vocês simplesmente não entendem. Que tipo de futebol vocês querem que a gente jogue, sem pontas.

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Como foi o jogo?

O Chelsea abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Após Caicedo ser derrubado por Gravenberch dentro da área, a arbitragem assinalou pênalti. Morgan Rogers assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança, colocando os visitantes em vantagem.

A resposta do Liverpool veio apenas dois minutos depois. Após uma cobrança de escanteio, o árbitro marcou toque de mão de Wesley Fofana dentro da área. Gakpo foi para a bola e deixou tudo igual, levando o empate para o intervalo.

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Na disputa por pênaltis, Mac Allister, Isak, Gakpo e Wirtz converteram para os Reds. Pelo Chelsea, Pedro Neto, Morgan Rogers, Lavia e Henderson também marcaram. Barco acertou a trave, enquanto Tsimikas desperdiçou a oportunidade de garantir a classificação antecipadamente para os donos da casa.

Nas cobranças alternadas, Barcola e Colwill converteram suas penalidades. Na sequência, Gravenberch parou no goleiro Penders, mas Emegha também não conseguiu marcar para o Chelsea, defendido pelo goleiro adversário.

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Joe Gomez balançou as redes na oitava cobrança do Liverpool. Na sequência, Wesley Fofana foi para a bola e isolou, confirmando a classificação dos Reds para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

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