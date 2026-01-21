Vidente crava o vencedor de Santos x Corinthians pelo Campeonato Paulista

Vivendo momentos parecidos neste início de temporada, Santos e Corinthians se enfrentam em clássico válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. De olho neste confronto, o vidente Maurício, do canal "Fanátticos", analisou as probabilidades desta partida e apontou um favoritismo para o Timão.

continua após a publicidade

➡️Confira o retrospecto recente entre Santos x Corinthians

O tarólogo prevê um primeiro tempo difícil para o Peixe, com a equipe enfrentando grandes obstáculos. Para superar esses desafios, é fundamental melhorar a comunicação e apostar no jogo coletivo. No entanto, a torcida pode ser um fator decisivo na segunda etapa, ajudando a equipe a melhorar sua postura em campo e encontrar o caminho do gol.

Já o Corinthians, por outro lado, deve mostrar muita criatividade do meio para frente, criando grandes oportunidades no decorrer da partida. Segundo o vidente, a equipe de Dorival Júnior precisa ter paciência para definir as jogadas com perfeição e aproveitar as chances criadas.

continua após a publicidade

De uma maneira geral, o vidente apostou em um confronto muito equilibrado para os rivais cariocas. A vitória deve ser construída por detalhes e a tendência é de que o Corinthians tenha mais chances de vencer o clássico. A tendência é de um jogo muito disputado pelo Campeonato Paulista.

➡️ Em visita ao CT do Santos, Romário se encontra com Gabigol; veja imagens

Como chegam Santos e Corinthians?

No último domingo (19), o Santos empatou por 1 a 1 com o Guarani, no Brinco de Ouro. O Santos teve dificuldades de dominar a partida e abriu o placar primeiro, mas cedeu ao empate no último lance da partida. O Santos vive uma instabilidade dentro de campo com o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda sem contar com o seu principal jogador: Neymar segue se recuperando de uma artroscopia no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

➡️Técnico do Santos, Vojvoda já foi 'carrasco' e tem retrospecto positivo contra o Corinthians

Gabriel Barbosa treinou normalmente na última terça-feira (20) e deve ao menos de relacionado depois de ter sido poupado no duelo contra o Bugre por causa de uma tendinite. A tendência é de que Mayke e Vini Lira deixem a titularidade nas laterais para as entradas de Igor Vinícius e Escobar.

O meio-campo não deve ter alterações com Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser. O trio de ataque do Santos deve ser formado por Barreal, Gabigol e Thaciano.

O Corinthians não vence há duas rodadas no Campeonato Paulista. Na última partida, empatou por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena, e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. A principal dúvida da comissão técnica é a presença de Memphis.

➡️José Martínez se manifesta após polêmica no Corinthians: 'Nos vemos logo'

O atacante se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo e iniciou a transição física no gramado, mas sua participação no Clássico Alvinegro ainda é incerta. Garro, em recuperação de cirurgia no punho esquerdo, e José Martínez, que está na Venezuela para a reemissão do passaporte, são desfalques certos.

O setor ofensivo do Corinthians ainda não balançou as redes em 2026, e a tendência é que Dorival Júnior promova mudanças na dupla de ataque para o clássico. Yuri Alberto, que fez sua estreia na temporada diante do São Paulo, deve reforçar a equipe.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar e Memphis durante o Campeonato Paulista de 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável