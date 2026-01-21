Santos inicia venda de ingressos para duelo contra Red Bull Bragantino na Neo Química Arena
Peixe tem apenas uma vitória no Campeonato Paulista
O Santos iniciou, nesta quarta-feira (21), a venda de ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino. A compra deve ser feita pelo site do programa Sócio Rei. O reconhecimento facial é obrigatório na hora da compra e no acesso ao estádio.
O Peixe recebe o Massa Bruta no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.
As vendas começaram às 14h (de Brasília) para os sócios com cinco ratings, no setor de cadeiras. Já a comercialização para o público em geral tem início às 18h (de Brasília).
Antes de entrar em campo contra a equipe do interior paulista, o Peixe enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Timão, inclusive, utilizará o estádio santista como mandante no dia 28 de janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Bahia. Na mesma data, o Alvinegro Praiano encara a Chapecoense, na Arena Condá.
Cronograma das vendas:
Confira os preços:
Agenda Campeonato Paulista (1ª fase):
22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)
25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro ou Morumbis (TNT e HBO Max)
31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)
08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)
15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)
