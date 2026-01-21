menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos inicia venda de ingressos para duelo contra Red Bull Bragantino na Neo Química Arena

Peixe tem apenas uma vitória no Campeonato Paulista

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 21/01/2026
13:59
Atualizado há 5 minutos
Santos foi mandante na Neo Química Arena em 2024. (Foto: Raul Baretta / Santos FC)
imagem cameraSantos foi mandante na Neo Química Arena em 2024. (Foto: Raul Baretta / Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos iniciou, nesta quarta-feira (21), a venda de ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino. A compra deve ser feita pelo site do programa Sócio Rei. O reconhecimento facial é obrigatório na hora da compra e no acesso ao estádio.

continua após a publicidade

O Peixe recebe o Massa Bruta no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

As vendas começaram às 14h (de Brasília) para os sócios com cinco ratings, no setor de cadeiras. Já a comercialização para o público em geral tem início às 18h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Antes de entrar em campo contra a equipe do interior paulista, o Peixe enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Timão, inclusive, utilizará o estádio santista como mandante no dia 28 de janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Bahia. Na mesma data, o Alvinegro Praiano encara a Chapecoense, na Arena Condá.

continua após a publicidade
Santos inicia a venda de ingressos para duelo contra o Red Bull Bragantino. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos inicia a venda de ingressos para duelo contra o Red Bull Bragantino. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Cronograma das vendas:

Confira o cronograma das vendas dos ingressos para o jogo do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Confira o cronograma das vendas dos ingressos para o jogo do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira os preços:

Confira os preços dos ingressos do duelo entre o Santos e o Red Bull Bragantino para os sócios do clube. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Confira os preços dos ingressos do duelo entre o Santos e o Red Bull Bragantino para os sócios do clube. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Os ingressos para quem não é sócio do Santos estarão disponíveis a partir das 18h (de Brasília). (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Os ingressos para quem não é sócio do Santos estarão disponíveis a partir das 18h (de Brasília). (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Agenda Campeonato Paulista (1ª fase):

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro ou Morumbis (TNT e HBO Max)

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias