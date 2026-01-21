Técnico do Santos, Vojvoda já foi 'carrasco' e tem retrospecto positivo contra o Corinthians

O técnico Juan Pablo Vojvoda vai encarar o Corinthians pela 14ª desde que chegou ao futebol brasileiro. Agora no comando do Santos, o treinador conhece bem o adversário desta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista, e o melhor: leva boa vantagem numérica.

A maioria dos confrontos aconteceu quando o argentino estava no Fortaleza - 12 vezes e apenas uma pelo Peixe - e, no total de encontros, são seis vitórias, três empates e quatro derrotas, sendo uma delas com um gosto bem especial, quando venceu o Timão, por 2 a 0, na semifinal da Copa Sul-Americana de 2023 e conquistou vaga naquela decisão.

A favor do Santos, apesar do momento ruim nesta edição do Estadual, há outro fator: duas vitórias em casa nos dois últimos encontros entre as equipes, sendo a última derrota como mandantes no Campeonato Brasileiro de 2023, quando perdeu por 2 a 0.

O triunfo mais recente como mandante foi em outubro de 2025, já com Vojvoda no comando, por 3 a 1, em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Antes disso, em 2024, dessa vez pela segunda rodada do Paulistão, o Santos bateu o rival pelo placar de 1 a 0.

Jogos de Vojvoda contra o Corinthians:

2025

Santos 3 x 1 Corinthians

2024

Corinthians 3 x 0 Fortaleza

Fortaleza 0 x 2 Corinthians

Fortaleza 1 x 0 Corinthians

Corinthians 0 x 0 Fortaleza

2023

Fortaleza 2 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 2 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Fortaleza

2022

Fortaleza 1 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 0 Fortaleza

2021

Corinthians 1 x 0 Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 Corinthians

