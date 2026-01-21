menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Técnico do Santos, Vojvoda já foi 'carrasco' e tem retrospecto positivo contra o Corinthians

Treinador conhece bem o rival desta rodada do Campeonato Paulista; veja os números

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 21/01/2026
05:30
Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraJuan Pablo Vojvoda, técnico do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Juan Pablo Vojvoda vai encarar o Corinthians pela 14ª desde que chegou ao futebol brasileiro. Agora no comando do Santos, o treinador conhece bem o adversário desta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista, e o melhor: leva boa vantagem numérica.

continua após a publicidade

➡️ Em visita ao CT do Santos, Romário se encontra com Gabigol; veja imagens

A maioria dos confrontos aconteceu quando o argentino estava no Fortaleza - 12 vezes e apenas uma pelo Peixe - e, no total de encontros, são seis vitórias, três empates e quatro derrotas, sendo uma delas com um gosto bem especial, quando venceu o Timão, por 2 a 0, na semifinal da Copa Sul-Americana de 2023 e conquistou vaga naquela decisão.

A favor do Santos, apesar do momento ruim nesta edição do Estadual, há outro fator: duas vitórias em casa nos dois últimos encontros entre as equipes, sendo a última derrota como mandantes no Campeonato Brasileiro de 2023, quando perdeu por 2 a 0.

continua após a publicidade

O triunfo mais recente como mandante foi em outubro de 2025, já com Vojvoda no comando, por 3 a 1, em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Antes disso, em 2024, dessa vez pela segunda rodada do Paulistão, o Santos bateu o rival pelo placar de 1 a 0.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Jogos de Vojvoda contra o Corinthians:

2025

Santos 3 x 1 Corinthians

2024

Corinthians 3 x 0 Fortaleza
Fortaleza 0 x 2 Corinthians
Fortaleza 1 x 0 Corinthians
Corinthians 0 x 0 Fortaleza

2023

Fortaleza 2 x 0 Corinthians
Corinthians 1 x 1 Fortaleza
Fortaleza 2 x 1 Corinthians
Corinthians 1 x 1 Fortaleza

2022

Fortaleza 1 x 0 Corinthians
Corinthians 1 x 0 Fortaleza

2021

Corinthians 1 x 0 Fortaleza
Fortaleza 1 x 0 Corinthians

+ Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda se prepara para o clássico contra o Palmeiras (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
A equipe de Juan Pablo Vojvoda se prepara para o clássico contra o Corinthians (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias