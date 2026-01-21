menu hamburguer
Confira o retrospecto recente entre Santos x Corinthians

Peixe encara o Timão no primeiro clássico em casa nesta temporada

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 21/01/2026
18:24
Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro nesta quinta-feira (22). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos e o Corinthians se enfrentaram pela última vez em outubro do ano passado, quando o Peixe levou a melhor ao vencer por 3 a 1, na Vila Belmiro, com gols de Zé Rafael, Barreal e Rollheiser.

Na ocasião, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda entrou em campo com a seguinte formação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Lautaro Díaz. A vitória foi fundamental na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Na última temporada, as equipes se enfrentaram quatro vezes. O Timão venceu os outros três confrontos, todos disputados na Neo Química Arena, com protagonismo de Yuri Alberto.

Dos últimos 15 confrontos entre as equipes, o Santos venceu apenas quatro partidas, além de três empates e oito vitórias do Corinthians. O Alvinegro Praiano ainda acumula duas eliminações para o rival no período, sendo uma delas na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado.

Santos e Corinthians se enfrentaram pelo returno do Brasileirão do ano passado na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos e Corinthians se enfrentaram pelo returno do Brasileirão do ano passado na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Os últimos jogos:

15.10.2025 - Santos 3 x 1 Corinthians - Brasileirão

18.05.2025 - Corinthians 1 x 0 Santos - Brasileirão

09.03.2025 - Corinthians 2 x 1 Santos - Paulistão

12.02.2025 - Corinthians 2 x 1 Santos - Paulistão

07.02.2024 - Santos 1 x 0 Corinthians - Paulistão

29.10.2023 - Corinthians 1 x 0 Santos - Brasileirão

21.06.2023 - Santos 0 x 2 Corinthians - Brasileirão

26.02.2023 - Santos 2 x 2 Corinthians - Paulistão

22.10.2022 - Santos 0 x 1 Corinthians - Copa do Brasil

13.07.2022 - Santos 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

25.06.2022 - Corinthians 0 x 0 Santos - Brasileirão

22.06.2022 - Corinthians 4 x 0 Santos - Copa do Brasil

02.02.2022 - Corinthians 1 x 2 Santos - Paulistão

21.11.2021 - Corinthians 2 x 0 Santos - Brasileirão

08.08.2021 - Santos 0 x 0 Corinthians - Brasileirão

