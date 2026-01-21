Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Vila Belmiro recebe o primeiro clássico do ano nesta quinta-feira (22)
O Santos recebe o Corinthians nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Santos
Santos
Corinthians
O Peixe deve contar com casa cheia no primeiro clássico do ano. O último lote de ingressos segue à venda no site do Sócio Rei.
A partida terá transmissão dos canais Record e TNT, da CazéTV no YouTube, e da plataforma HBO Max.
Ficha do Jogo
As duas equipes buscam a primeira vitória em clássicos na competição. O Alvinegro Praiano foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira (14), na Arena Barueri. Já o Timão empatou em casa com o São Paulo por 1 a 1, no último domingo (18).
Como chegam os dois times?
No último domingo (19), o Santos empatou por 1 a 1 com o Guarani, no Brinco de Ouro. O Peixe teve dificuldades de dominar a partida e abriu o placar primeiro, mas cedeu ao empate no último lance da partida. O Santos vive uma instabilidade dentro de campo com o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda sem contar com o seu principal jogador: Neymar segue se recuperando de uma artroscopia no joelho esquerdo.
Gabriel Barbosa treinou normalmente na última terça-feira (20) e deve ao menos de relacionado depois de ter sido poupado no duelo contra o Bugre por causa de uma tendinite. A tendência é de que Mayke e Vini Lira deixem a titularidade nas laterais para as entradas de Igor Vinícius e Escobar.
O meio-campo não deve ter alterações com Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser. O trio de ataque deve ser formado por Barreal, Gabigol e Thaciano.
O Corinthians não vence há duas rodadas no Campeonato Paulista. Na última partida, empatou por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena, e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. A principal dúvida da comissão técnica é a presença de Memphis.
O atacante se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo e iniciou a transição física no gramado, mas sua participação no Clássico Alvinegro ainda é incerta. Garro, em recuperação de cirurgia no punho esquerdo, e José Martínez, que está na Venezuela para a reemissão do passaporte, são desfalques certos.
O setor ofensivo do Timão ainda não balançou as redes em 2026, e a tendência é que Dorival Júnior promova mudanças na dupla de ataque para o clássico. Yuri Alberto, que fez sua estreia na temporada diante do São Paulo, deve reforçar a equipe.
Santos x Corinthians em 2025:
12/02/25 – Campeonato Paulista (primeira fase) – Corinthians 2 x 1 Santos – gols: Yuri Alberto e Guilherme
9/03/25 – Campeonato Paulista (semifinal) – Corinthians 2 x 1 Santos – gols de Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Tiquinho Soares
18/05/25 – Brasileirão (9ª rodada) – Corinthians 1 x 0 Santos – gol de Yuri Alberto
15/10/25 – Brasileirão (28ª rodada) – Santos 3 x 1 Corinthians – gols: Raniele, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser
Ficha Técnica:
⚽SANTOS X CORINTHIANS
🏆Campeonato Paulista - 4ª rodada
📑Data: Quarta-feira, dia 22 de janeiro
⏰Horário: 19h30 (de Brasília)
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
📺Onde Assistir: Record, TNT, CazéTV e HBO Max
🗣️Arbitragem: Lucas Canetto Bellote
🚩Assistentes: Evandro de Melo Lima e Anderson Jose de Moraes Coelho
📟4º árbitro: Murilo Tarrega Victor
📲VAR: Thiago Duarte Peixoto
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Thaciano.
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André (Matheus Pereira) e Carrillo; Yuri Alberto e Kayke
Tudo sobre
