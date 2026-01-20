Em visita ao CT do Santos, Romário se encontra com Gabigol; veja imagens
Encontro aconteceu nesta terça-feira no CT Rei Pelé
O ex-atacante Romário esteve no CT Rei Pelé nesta terça-feira (20). O Baixinho foi ao local para realizar uma entrevista com o atacante Gabigol, camisa 9 do Santos e principal reforço do clube nesta temporada. Durante o encontro, a dupla trocou camisas e as imagens foram divulgadas nas redes sociais.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Gabigol foi a principal contratação alvinegra em 2026 e atuou em duas partidas do Campeonato Paulista, até o momento: na vitória sobre o Novorizontino, por 2 a 1, na estreia, e na derrota contra o Palmeiras, na Arena Barueri, por 1 a 0.
No último compromisso do Peixe, no empate com o Guarani, em Campinas, Gabigol foi poupando em razão de uma tendinite, mas pode reaparecer em campo na quinta-feira (22), quando o Santos vai receber o Corinthians, na Vila Belmiro.
Romário, que foi um dos maiores atacantes e mais vitoriosos do futebol brasileiro, incluindo na Seleção Brasileira, tem um canal no YouTube, onde divulgará a entrevista com Gabigol na próxima terça-feira (27), às 19h (de Brasília). Confira a publicação abaixo.
