José Martínez se manifesta após polêmica no Corinthians: 'Nos vemos logo'

José Martínez divulgou uma nota oficial em suas redes sociais, nesta quarta-feira (21), sobre o atraso na reapresentação ao Corinthians. O venezuelano está impedido de deixar seu país natal no aguardo da reemissão de seu passaporte.

O volante deixou de responder a comissão técnica nos últimos dias e gerou um incômodo no Corinthians. Apesar de ignorar mensagens do treinador Dorival Júnior, mantém contato com a diretoria alvinegra.

O elenco se reapresentou oficialmente no dia 3 de janeiro. Internamente, se discute uma punição ao jogador pelo 'sumiço'. José Martínez se defendeu, negou que tenha ignorado a comissão técnica e disse que sente falta do 'bando de loucos'.

José Martínez foi titular nas finais da Copa do Brasikl (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja a nota de José Martínez

"Escrevo essa nota para me posicionar a respeito das diversas matérias que estão sendo veiculadas no Brasil a meu respeito.

Inicio explicando: sou venezuelano e, recentemente, meu país passou por um processo de ruptura inesperada no Governo. Isso, é claro, dificulta o acesso a serviços básicos prestados pelos órgãos da Venezuela, o que vem atrasando a possibilidade de renovação de meu passaporte.

Além de ser um documento de viagem, meu passaporte é o que me dá direito a atuar no Brasil, com meu visto de trabalho, e viajar internacionalmente para defender a camisa do Corinthians.

Sou um empregado do Corinthians, clube que defendo com toda a minha raça e amor, time pelo qual eu subo aos gramados mesmo quando as dores me afastariam dele. Estaria muito mais feliz se tivesse iniciado a temporada junto aos meus companheiros, treinando, defendendo essas cores e ajudando o Timão a conquistar vitórias e títulos. Mas por motivos já explicados, hoje eu não consigo fazer isso.

Deixo claro que a comissão técnica e diretoria do Corinthians têm total ciência de todos os passos que estou tomando, por meio de contatos frequentes e sempre respondidos por mim.

Espero que essa situação seja regularizada logo. Sinto falta do "Bando de Loucos" gritando na Neo Química Arena lotada. Em breve estarei de volta a fazer o que mais amo por esse gigante clube.

Nos vemos logo!"