Vidente crava classificado em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores Jogo de ida terminou com um empate por 1 a 1 entre as equipes

Na próxima quarta-feira (19), o Flamengo receberá o Cruzeiro no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em um duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. De acordo com o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Rubro-Negro terá maior facilidade para classificar-se, mas o Cruzeiro buscará o resultado.

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Previsão para Flamengo x Cruzeiro

De acordo com o tarólogo, o Flamengo terá maior domínio no jogo, mas contará com algumas oscilações que poderão ser exploradas pelo adversário:

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"Flamengo sabe que precisa fazer a roda girar, necessita de um posicionamento mais claro dentro do jogo, com atenção às movimentações adversárias. Vejo um Flamengo se movimentando bem no jogo, com aspectos de oscilação dentro da partida, mas com tentativa de exercer domínio e pressão. Ousadia, mentalidade e coragem: palavras que descrevem o Flamengo neste jogo. O clube precisará ter cuidado e atenção no meio do jogo, principalmente durante os momentos de oscilação com o Cruzeiro."

Por outro lado, o Luiz projeta um Cruzeiro com maior dificuldade no confronto, mas com grande atenção nas oportunidades cedidas pelo Flamengo:

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"Cruzeiro pode renascer no jogo, em algum momento até assustar ofensivamente o Flamengo, mas precisará de muito cuidado defensivo, podendo abrir espaço para o adversário. Precisará se alinhar e compactar um pouco mais o time, atentando-se à linha de defesa e buscando uma válvula de escape durante a partida."

Flamengo x Cruzeiro buscam classificação no Maracanã após empate por 1 a 1 no Mineirão (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Confrontos diretos entre as equipes

Flamengo e Cruzeiro acumulam 87 jogos no histórico geral, com 34 vitórias rubro-negras, 24 empates e 29 triunfos celestes. No único confronto pelo Brasileirão de 2026, o Flamengo venceu por 2 a 0 no Maracanã, na quinta rodada, com gols de Pedro e Carrascal.

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➡️Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores tem ingressos esgotados

Na Libertadores, o retrospecto é escasso. Antes da atual eliminatória, o último mata-mata entre as equipes aconteceu em 2018, pelas oitavas de final, quando o Cruzeiro avançou após vencer por 2 a 0 no Mineirão, depois de perder por 1 a 0 no Rio. Oito anos depois, a renovação dos elencos reduz o peso daquele confronto e coloca a definição no momento atual das equipes.

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