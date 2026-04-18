Escalação do São Paulo: time tem mudanças para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no São Januário
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O São Paulo está definido para enfrentar o Vasco neste sábado, 18 de abril, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Em evolução, Artur vira alternativa importante no São Paulo
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A equipe terá mudanças importantes, principalmente no sistema defensivo. Rafael segue no gol, enquanto Sabino retorna à zaga na vaga de Rafael Tolói, suspenso. Na lateral direita, Cédric Soares assume a posição após a expulsão de Lucas Ramon. A linha defensiva será formada por Cédric, Alan Franco, Sabino e Enzo.
No meio-campo, Marcos Antonio é desfalque por conta de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Com isso, Danielzinho deve ganhar oportunidade ao lado de Bobadilla, formando uma dupla que já recebeu elogios de Roger Machado. Mais à frente, Artur completa o setor ofensivo ao lado de Luciano, Lucca e Calleri.
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Veja a escalação do São Paulo
Desta forma, a escalação do São Paulo será formada por Rafael, Cédric, Alan Franco, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Luciano, Lucca e Calleri.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Amazon Prime Vídeo
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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