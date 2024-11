Veja a probabilidade de título do Brasileirão atualizada

Os resultados dos jogos desta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão, foram muito importantes na disputa pelo título. Concentrada principalmente entre Botafogo e Palmeiras, o tropeço do líder diminuiu para apenas dois a pontos a distância dos times na tabela, apimentando de vez a disputa. Após a rodada, o site Probabilidades no Futebol, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), atualizou as chances de título do Brasileirão. Veja;

Segundo a UFMG, o Botafogo tem, neste momento, 53% de chances de ser campeão brasileiro em 2024. O Palmeiras, por sua vez, chega a 41,1%.

Como foi a 34ª rodada do Brasileirão?

As 18h, diante do Bahia na Arena Fonte Nova, o Palmeiras cumpriu seu dever de casa e venceu o tricolor. Com um golaço de falta de Raphael Veiga, o Porco virou o placar da partida nos minutos finais e levou os três pontos para casa.

Os outros gols foram marcados por Luciano Rodríguez, que abriu o placar para o Bahia, e Flaco López, que empatou para o Palmeiras.

Raphael Veiga faz gol de falta pelo Palmeiras contra o Bahia no Brasileirão (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Pressionado com a vitória do rival, o Botafogo precisava vencer o galo para manter a distância de quatro pontos para o Palmeiras, dando mais tranquilidade para enfrentá-los no Allianz Parque.

Apesar do cenário favorável pelo jogo ter sido disputado com portões fechados, anulado o "fator casa" do Atlético-MG, e de ter jogado com um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, a vitória não veio.

Botafogo e Galo ficaram no empate sem gols no Independência. Mas, para o Fogão, o prejuízo foi ainda maior que deixar dois pontos pelo caminho. Para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Vitória, no Nilton Santos, Artur Jorge não poderá contar com duas peças primordiais no seu time: Luiz Henrique, expulso em confusão generalizada ao fim da partida, e Alexander Barboza, expulso durante o jogo.

Alexander Barboza foi expulso na partida contra o Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Probabilidades de título do Brasileirão atualizada