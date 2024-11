Atlético-MG e Botafogo empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. Ao apito final, o clima que já estava tenso enquanto a bola rolava, esquentou ainda mais. Hulk e Luiz Henrique trocaram farpas que levaram a uma confusão generalizada, até a expulsão do atacante de 23 anos, por arremessar uma garrafa em direção à equipe de segurança do Atlético-MG, segundo a súmula do árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

De acordo com o atacante atleticano, o camisa 7 do time carioca afirmou que o time mineiro "é uma merd*". Após o duelo, tudo virou um bate-boca. Um dos seguranças do Alvinegro, na saída da delegação do Botafogo para os vestiários, afastou e trocou empurrões com um dos seguranças particulares do estádio, gerando nova confusão. No empurra-empurra, Luiz Henrique, de longe, arremessou uma garrafa na direção de um profissional da arena.

Minutos depois, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira revisou a confusão no VAR e expulsou Luiz Henrique. O camisa 7, portanto, desfalca o time contra o Vitória, no próximo sábado (23).

O que diz a súmula do árbitro sobre Luiz Henrique

"Cartão Vermelho Direto. Foi culpado de conduta violenta - Informo que quando estávamos no campo de jogo observando o conflito generalizado, vimos um arremesso de uma garrafa preta em direção aos seguranças da equipe mandante, não sendo identificado quem realizou o lançamento. Após recomendação do VAR para uma revisão, identifiquei através das imagens que quem arremessou o objeto (garrafa) foi o atleta de número 7, sr. Luiz Henrique André Rosa da Silva, atingindo uma segurança, causando a expulsão do atleta.

Devido o atleta já ter adentrado ao vestiário, não foi possível a apresentação do cartão vermelho".

O que diz a súmula do árbitro sobre Alexander Barboza

"Segundo cartão amarelo - Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por conduta antidesportiva ao trocar cabeçadas com o adversário. Informo que após finalizada a partida, o atleta expulso, Alexander Nahuel Barboza Ullua, da equipe do Botafogo, adentrou ao campo de jogo correndo e sendo contido por seguranças de sua equipe. Informo ainda que houve um confronto entre seguranças da Arena e seguranças da equipe do Botafogo, após finalizada a partida na zona de acesso aos vestiários. Informo que durante o segundo tempo, sumiram algumas bolas utilizadas na partida, causando retardamento nos reinícios".

Agora, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (23), contra o o Vitória, no Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília), e precisa vencer para não perder a posição no topo da tabela, ameaçada pelo vice Palmeiras, com 67 pontos. Já o Galo encara o São Paulo, no Morumbis, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória depois de oito jogos sem vencer.