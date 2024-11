Corinthians não terá dupla decisiva em jogo chave por vaga na Libertadores

Ramón Díaz terá uma dor de cabeça para escalar o Corinthians na próxima rodada. Nesta quarta-feira (20), o Timão venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis e Yuri Alberto marcaram para o clube alvinegro e podem ser desfalques do treinador.

Nos acréscimos da partida, Memphis recebeu cartão amarelo e está suspenso para o próximo jogo, contra o Vasco da Gama, no domingo (24). O holandês ficou caído no gramado, extenuado com a temperatura, mas não obteve o perdão do árbitro.

— Não sei quem decide o horário do jogo. Acho que 11 horas da manhã é a primeira vez na minha carreira. Com 30 graus, não entendo porque vocês fazem isso aqui (no Brasil) - disse o atacante após a partida.

Yuri Alberto também pode ser desfalque para o próximo jogo, que será na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília). O atacante foi substituído no intervalo da partida após sentir dores na perna direita. Nos próximos dias, o jogador será reavaliado para um melhor diagnóstico.

YuriAlberto é artilheiro do Corinthians no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Fator decisivo

A dupla de ataque é destaque do Corinthians no Brasileirão. O clube alvinegro venceu cinco jogos consecutivos na competição, e em todos, teve gols de um dos atacantes. Desde a sua estreia contra o Atlético-GO, em setembro, Memphis marcou quatro gols em 11 partidas pelo Timão.

Yuri Alberto vive grande fase desde a chegada do holandês. Desde a vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO, o atacante marcou dez gols. O camisa 9 é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados, apenas um a menos que Estêvão, do Palmeiras, o líder na artilharia.

Possíveis substitutos

Caso não tenha a dupla à disposição, Ramón Díaz poderá contar com outros atacantes para o duelo contra o Vasco. Os jogadores da posição disponíveis para partida são: Talles Magno, Pedro Raul, Pedro Henrique, Romero e Gui Negão, que ainda não estreou profissionalmente.

O treinador argentino não poderá contar também com Giovane, que não está sendo relacionado por um imbróglio contratual com o Timão, e Héctor Hernández, centroavante espanhol que se recupera de lesão.

Decisão para o Corinthians

O Timão volta a jogar no próximo domingo (24). Na Neo Química Arena, o clube alvinegro encara o Vasco da Gama, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro é o atual nono colocado com 44 pontos.

Os cariocas são os décimos colocados, com 43 pontos. Neste ano, os sete mais bem colocados da competição nacional garantem vaga na próxima Libertadores, portanto, a partida tem ares de decisão para ambos os lados.