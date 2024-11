Especialista em arbitragem aponta gol irregular de Veiga, do Palmeiras, contra o Bahia

O gol de falta de Raphael Veiga, que igualou o placar para o Palmeiras diante do Bahia, deveria ter sido anulado. É isso que diz o especialista em arbitragem do Lance!, Paulo Caravina, que analisou a jogada nas redes sociais. O duelo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, terminou em vitória do Verdão por 2 a 1.

Caravina, dono do perfil "@soudoapito" e parceiro Cria Lab do Lance!, explicou que o gol foi irregular, pois dois jogadores do Palmeiras estavam a menos de um metro da bola no momento da cobrança. Assim, deveria ter sido marcado tiro livre indireto para o Bahia. Além disso, o especialista diz ainda que o VAR não pode interferir neste tipo de lance.

- Gol irregular de falta. Apesar de ser um golaço a cobrança do Beiga, percebam que tem dois jogadores do Palmeiras a menos de um metro da barreira. Então, deveria ter sido marcado um tiro livre indireto para o Bahia, e o gol não ser validado. O VAR não pode interferir nesse tipo de jogada, já que o jogo nem deveria ser reiniciado com esses dois jogadores ali - explicou Paulo Caravina.

Como foi o jogo?

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano Rodríguez abriu o placar para o Tricolor, enquanto Rapahel Veiga, em cobrança de falta, e Flaco López, nos minutos finais, viraram para o Verdão.

