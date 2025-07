Galvão Bueno define campanha do Fluminense no Mundial em uma palavra

O Fluminense deu adeus para o Mundial de Clubes. A eliminação tricolor aconteceu diante de derrota para o Chelsera por 2 a 0, na última terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Após o resultado, o narrador Galvão Bueno analisou a campanha do time carioca no torneio.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o comunicador enalteceu a partida de João Pedro, que marcou os dois gols da vitória do clube inglês. Além disso, Galvão também elogiou a campanha do Fluminense. O clube foi o brasileiro que mais chegou longe na nova competição da Fifa.

- O Fluminense não jogou bem. Deixou espaços em campo e pela primeira vez no mata-mata precisou correr atrás do placar. Quase conseguiu, em uma bola tirada na linha e em um pênalti anulado pela arbitragem. Mas aí, João Pedro, que já havia marcado, fez mais um gol. Placar final 2 a 0 Chelsea, justo - iniciou Galvão, antes de completar.

- Dignidade. Esta é a palavra que melhor define a campanha tricolor. O Fluminense, Renato e seus jogadores chegaram onde podiam chegar. Voltam para o Brasil muito maiores do que antes. Tenho certeza que a torcida vai recebe-los com carinho. O Flu fez bonito nessa Copa do Mundo de Clubes - concluiu.

Eliminação do Fluminense

Com dois gols marcados, o atacante João Pedro foi decisivo na vitória do Chelsea sobre o clube carioca por 2 a 0. O novo reforço dos Blues, é fruto das categorias de base do Tricolor, e completou apenas o segundo jogo com a equipe inglesa nesta terça-feira (8).

Atrás do placar desde o primeiro tempo, o Fluminense teve algumas chances para mudar o cenário da partida. Hércules teve um arremate tirado na linha de gol pelo lateral Cucurella e um pênalti anulado pelo VAR, estes foram os lances mais próximos de gol do Tricolor no confronto.

A vitória classificou o Chelsea para a final do Mundial de Clubes. Agora, a equipe inglesa espera o resultado da partida entre Real Madrid e PSG para conhecer o próximo adversário. O clássico europeu acontece nesta quarta-feira (9), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.