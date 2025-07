Após Fluminense x Chelsea, ex-jogador detona decisão da Fifa: ‘Absurda’

O Fluminense foi eliminado do Mundial de Clubes na última terça-feira (8) após derrota para o Chelsea, que marcou duas vezes com João Pedro. Comentarista do sportv, o ex-jogador Richarlyson criticou a regra da Fifa que liberou a participação do atacante no torneio.

- Essa questão da segunda janela (de transferência) que a Fifa abriu, para mim, foi absurda. O João Pedro não chega no começo do campeonato, chega quase no mata-mata. Isso para mim não existe, você trazer um jogador para jogar um ou dois jogos - disparou Richarlyson.

João Pedro foi anunciado pelo Chelsea na última semana, após o fim da fase de grupos do Mundial. A Fifa abriu uma janela emergencial para contratações e inscrições de jogadores entre os dias 27 de junho e 3 de julho, o que fez com que o atacante pudesse entrar em campo contra Palmeiras e Fluminense.

O Chelsea pagou 55 milhões de libras (R$ 415 milhões) ao Brighton pela contratação de João Pedro, embora o valor possa subir devido a cláusula de cinco milhões de libras (R$ 38 milhões) por metas. O atleta foi um dos protagonistas na última temporada da Premier League.

Na última temporada, João Pedro foi um dos destaques do Brighton na Premier League e atraiu o interesse do Chelsea. Em 27 partidas do Campeonato Inglês, o jovem de 23 anos marcou 10 gols e contribuiu com seis assistências. Revelado pelo Fluminense, o atacante também já defendeu o Watford.

