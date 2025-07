Eric Faria questiona regra da Fifa após Fluminense x Chelsea: ‘Não pode existir’

O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0, na última terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e assim, deu adeus ao Mundial de Clubes. Após a eliminação do clube brasileiro, o jornalista Eric Faria chamou atenção para um detalhe do regulamento, o qual considerou injusto.

O comunicador analisou o fato do clube inglês ter inscrito o atacante João Pedro, decisivo na vitória sobre o Fluminense e importante na classificação contra o Palmeiras, durante a competição. O jovem jogador foi adquirido pelo Chelsea recentemente e oficializado como atleta do time nas oitavas de final do Mundial, por conta de uma janela aberta pela Fifa entre os dias 27 de junho e 3 de julho.

Para Eric Faria, determinado cenário deveria não ser aceitado pela competição. O jornalista apontou que esta disponibilidade dá vantagem para os clubes europeus, que tem mais pode aquisitivo no mercado.

- O João Pedro não estava inscrito no torneio. Aconteceu durante a competição. Todo mundo pode fazer? Sim. Mas nem todo clube tem milhões de euros para comprar jogador. Isso desequilibra a competição. A competição é maravilhosa, mas para mim, esse dispositivo no regulamento não pode existir - disse o jornalista.

Eliminação do Fluminense

Com dois gols marcados, o atacante João Pedro foi decisivo na vitória do Chelsea sobre o clube carioca por 2 a 0. O novo reforço dos Blues, é fruto das categorias de base do Tricolor, e completou apenas o segundo jogo com a equipe inglesa nesta terça-feira (8).

Atrás do placar desde o primeiro tempo, o Fluminense teve algumas chances para mudar o cenário da partida. Hércules teve um arremate tirado na linha de gol pelo lateral Cucurella e um pênalti anulado pelo VAR, estes foram os lances mais próximos de gol do Tricolor no confronto.

A vitória classificou o Chelsea para a final do Mundial de Clubes. Agora, a equipe inglesa espera o resultado da partida entre Real Madrid e PSG para conhecer o próximo adversário. O clássico europeu acontece nesta quarta-feira (9), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.