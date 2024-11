Veja o momento em que Luiz Henrique joga garrafa na direção de segurança

Luiz Henrique foi expulso após o empate por 0 a 0 entre Atlético-MG e Botafogo. O camisa 7 do alvinegro carioca jogou uma garrafa na direção dos seguranças da Arena Independência, após confusão gerada no apito final. Veja no vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️Hulk dispara contra Luiz Henrique: ‘Acha que é craque, ganhou p… nenhuma’

O jogo inteiro foi repleto de confusões. Após o fim da partida, Hulk e Luiz Henrique discutiram. De acordo com o atacante atleticano, o camisa 7 do time carioca afirmou que o time mineiro "é uma merd*".

Após o duelo, o atacante Hulk foi cobrá-lo e tudo virou um bate-boca. Um dos seguranças do Alvinegro, na saída da delegação do Botafogo para os vestiários, afastou e trocou empurrões com um dos seguranças particulares do estádio, gerando uma nova confusão. No empurra-empurra, Luiz Henrique, de longe, arremessou uma garrafa na direção de um profissional da arena.

continua após a publicidade

➡️Simulador do Brasileirão Série A 2024

Minutos depois, o árbitro Luis Flávio de Oliveira revisou a confusão no VAR e expulsou Luiz Henrique dentro do vestiário. O camisa 7, portanto, desfalca o time contra o Vitória, no próximo sábado (23).

Luis Henrique dribla jogadores do Atlético-MG (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

▶️ Atlético Mineiro x Botafogo: final da Libertadores terá Fanzone; veja as atrações