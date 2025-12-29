Mauro Cezar alfineta Boto ao analisar renovação de Filipe Luís com o Flamengo: 'Incrível'

Após uma longa novela, o técnico Filipe Luís acertou sua renovação de contrato com o Flamengo e permanece no comando do clube carioca até dezembro de 2027. Após o anúncio, o jornalista Mauro Cezar comentou sobre a negociação entre as partes e alfinetou José Boto, Diretor de Futebol da equipe rubro-negra.

Através de suas redes sociais, o jornalista destacou que o impasse nas negociações entre Filipe Luís e Flamengo passou por momentos bastante delicados. Segundo ele, o clube acenou com valores próximos ao que recebia Jorge Jesus e sua comissão técnica.

- O fim da novela entre Flamengo e Filipe Luís, com a permanência do técnico por mais duas temporadas, coloca um ponto final nessa cansativa história, que teve momentos bem complicados. Horas antes do acerto, era muito difícil que ele acontecesse, foi criado um impasse inexplicável diante do montante oferecido pelo Flamengo. Ao final, o Flamengo acenou com cifras próximas aquelas que remuneravam Jorge Jesus, técnico que revolucionou o futebol brasileiro, que tinha seis ou sete pessoas em sua equipe. Filipe Luís conta com dois profissionais que serão remunerados com esse dinheiro que o Flamengo passa a pagar mensalmente ao seu bom treinador - disse, antes de completar.

Apesar do acerto entre as partes, Mauro Cezar destacou que José Boto teve diversas oportunidades para firmar o acordo e permitiu que chegasse nesse impasse, que poderia terminar num final perigoso para ambos. Antes de finalizar, o jornalista destacou que o Diretor de Futebol só conseguiu contratar reforços caros e conhecidos no mercado.

- Aí entra a questão do dirigente do Flamengo, José Boto. O diretor que teve nas mãos todas as possibilidades de firmar esse acordo há mais tempo e permitiu que chegasse num impasse perigosíssimo para ambas as partes. Para o Flamengo seria péssimo perder o Filipe Luís e começar do zero a nova temporada, mesmo que contratasse um ótimo profissional. É incrível que o Flamengo tenha colocado tanto dinheiro na mesa, feito uma proposta tão boa e tenha demorado tanto o José Boto a conseguir um acordo com Filipe Luís. Vejamos agora se o Boto conseguirá enfim contratar reforços que não sejam óbvios. Até agora, todas as contratações foram caras e de nomes conhecidos, até essa tentativa por Kaio Jorge é mais que óbvia - finalizou o jornalista.

A negociação do técnico campeão do Brasileirão e da Libertadores chegou ao fim, após uma longa novela. Nesta segunda-feira (29), o Flamengo anunciou a renovação com Filipe Luís. O novo vínculo prevê a permanência do treinador até dezembro de 2027.

Detalhes da renovação de Filipe Luís com o Flamengo

A renovação do contrato foi negociada pelo agente de Filipe Luís, Jorge Mendes. A duração do vínculo estava definida já há alguns dias, mas o salário do técnico e da comissão se tornaram um entrave. No sábado (27), houve quem apontasse que o impasse havia chegado ao limite e que o técnico estava na iminência de deixar o clube.

Jorge Mendes estava em Dubai para receber um prêmio por ter sido apontado como o melhor agente do mundo pelo Globe Soccer Awards 2025. A viagem, bem como a diferença de fuso horário, também interferiam no desfecho. Nesta segunda-feira, contudo, o Flamengo anunciou oficialmente que Filipe Luís seguiria como treinador da equipe principal.

— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo) —, declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube, em nota divulgada pelo rubro-negro.

