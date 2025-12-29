Jornalista detona postura de Abel Ferreira durante documentário do Palmeiras: 'Grave'

A nova série documental "Acesso Total Palmeiras", registrou o momento em que o técnico Abel Ferreira declarou que a equipe não teria energia suficiente para continuar disputando título do Brasileirão. Após a declaração vir à tona, o jornalista Gabriel Simões detonou a postura do comandante português.

Na visão do comentarista, a atitude de Abel Ferreira é grave. Para ele, por mais que a equipe não estivesse entregando o seu melhor na reta final do Brasileirão, uma vitória contra o Grêmio, na penúltima rodada, colocaria o Palmeiras em condições de disputar o título contra o Flamengo e ainda complicaria a vida do rival, antes do Mundial.

Segundo o jornalista, uma declaração dessas no Flamengo iria encerrar a passagem de qualquer treinador pelo clube e dificilmente teria o perdão da torcida. Antes de finalizar, Gabriel Simões destacou que a maioria dos palmeirenses também devem estar incomodados com essa postura. Confira abaixo.

A declaração de Abel Ferreira aconteceu após o empate sem gols contra o Fluminense e teve uma repercussão negativa entre os torcedores. Naquele momento, Palmeiras e Flamengo disputavam diretamente os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Mais sobre o enredo do documentário "Acesso Total Palmeiras"

Os episódios documentam como a situação do Palmeiras começou a melhorar com a formação da dupla de ataque entre Flaco López e Vitor Roque. Abel Ferreira e os atacantes explicam no documentário como essa parceria contribuiu para a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro.

A série também dedica atenção à situação de Paulinho, contratação importante do Palmeiras para 2025 que enfrentou problemas físicos. O atacante passou por nova cirurgia na canela devido a dores persistentes, o que o manteve afastado dos gramados durante quase toda a temporada.

