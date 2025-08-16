menu hamburguer
Fora de Campo

Jornalista aponta culpado por mau momento do Fortaleza

Equipe perdeu mais uma partida do Brasileirão neste sábado (16)

Lucca Prior, jogador do Fortaleza, lamenta durante partida contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
18:57
O jornalista Walace Borges, da "TNT Sports", usou o seu perfil nas redes sociais para apontar Marcelo Paz como maior culpado pelo mau momento do Fortaleza. Segundo o comentarista, o CEO do Leão do Pici é o responsável pela situação do clube, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão de 2025. Para o comunicador, o dirigente errou desde a montagem do elenco até a decisão de substituir o técnico Juan Pablo Vojvoda por Renato Paiva.

- Marcelo Paz mandou Vojvoda embora do Fortaleza porque queria tirar o dele da reta. Vou nem entrar no mérito que a escolha foi Renato Paiva. Mas mesmo se fosse Guardiola. Elenco frágil, curto e envelhecido. Marcelo Paz é o maior culpado - escreveu no "X".

O argentino Vojvoda teve a demissão anunciada no dia 13 de julho após derrota do Fortaleza por 1 a 0 no clássico contra o Ceará. O técnico deixou o clube como ídolo após trabalho de cinco temporadas, com 55% de aproveitamento em 310 partidas. Foi bicampeão da Copa do Nordeste (2022 e 2024) e tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023). Além disso, liderou a equipe ao terceiro lugar da Copa do Brasil, três disputas da Copa Libertadores, campanhas de G-4 no Brasileirão e um vice da Copa Sul-Americana.

O português Renato Paiva, ex-Botafogo e Bahia, assumiu o Leão na sequência. Desde então, soma uma vitória, três empates e três derrotas no comando do Fortaleza, que amarga a vice-lanterna do Brasileirão.

Renato Paiva, técnico do Fortaleza, à beira do campo durante partida contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fortaleza perde mais uma no Campeonato Brasileiro

Neste sábado (16), o Fortaleza perdeu para o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ). No primeiro tempo, o clube carioca abriu o placar com o artilheiro Germán Cano. Na segunda etapa, ampliou com o uruguaio Canobbio. A equipe de Paiva reagiu com Breno Lopes pouco depois, mas não conseguiu buscar o empate. São quatro jogos sem vitória no Brasileirão.

