Jornalista aponta culpado por mau momento do Fortaleza

O jornalista Walace Borges, da "TNT Sports", usou o seu perfil nas redes sociais para apontar Marcelo Paz como maior culpado pelo mau momento do Fortaleza. Segundo o comentarista, o CEO do Leão do Pici é o responsável pela situação do clube, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão de 2025. Para o comunicador, o dirigente errou desde a montagem do elenco até a decisão de substituir o técnico Juan Pablo Vojvoda por Renato Paiva.

- Marcelo Paz mandou Vojvoda embora do Fortaleza porque queria tirar o dele da reta. Vou nem entrar no mérito que a escolha foi Renato Paiva. Mas mesmo se fosse Guardiola. Elenco frágil, curto e envelhecido. Marcelo Paz é o maior culpado - escreveu no "X".

O argentino Vojvoda teve a demissão anunciada no dia 13 de julho após derrota do Fortaleza por 1 a 0 no clássico contra o Ceará. O técnico deixou o clube como ídolo após trabalho de cinco temporadas, com 55% de aproveitamento em 310 partidas. Foi bicampeão da Copa do Nordeste (2022 e 2024) e tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023). Além disso, liderou a equipe ao terceiro lugar da Copa do Brasil, três disputas da Copa Libertadores, campanhas de G-4 no Brasileirão e um vice da Copa Sul-Americana.

O português Renato Paiva, ex-Botafogo e Bahia, assumiu o Leão na sequência. Desde então, soma uma vitória, três empates e três derrotas no comando do Fortaleza, que amarga a vice-lanterna do Brasileirão.

Renato Paiva, técnico do Fortaleza, à beira do campo durante partida contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fortaleza perde mais uma no Campeonato Brasileiro

Neste sábado (16), o Fortaleza perdeu para o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ). No primeiro tempo, o clube carioca abriu o placar com o artilheiro Germán Cano. Na segunda etapa, ampliou com o uruguaio Canobbio. A equipe de Paiva reagiu com Breno Lopes pouco depois, mas não conseguiu buscar o empate. São quatro jogos sem vitória no Brasileirão.