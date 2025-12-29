menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Interesse de gigante da Série A em Hulk divide opiniões: 'Não pode ser'

Clube iniciou as negociações pelo experiente atacante

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/12/2025
19:18
Hulk comemora gol pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Hulk comemora gol pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias

De olho nas oportunidades de mercado, o Botafogo negocia a contratação do experiente atacante Hulk, de 39 anos, do Atlético-MG. Segundo a apuração do Lance!, a negociação é considerada difícil devido aos valores apresentados pelos representantes do jogador. Nas redes sociais, os torcedores dividiram opiniões sobre a possível chegada do camisa 7.

➡️Conheça Lucas Villalba, reforço do Botafogo

Com contrato até o final de 2026. Hulk poderá assinar sem custos com qualquer outro clube a partir de junho. Esse é um dos pontos que pesam na negociação para tirar o atacante do Galo, onde chegou em 2021 e é considerado ídolo.

Na visão da maioria dos internautas, Hulk chegaria para agregar ao elenco do Glorioso. No entanto, um dos torcedores do Botafogo avaliou que não consegue enxergar o atacante encaixando no estilo de jogo da equipe. Confira abaixo.

➡️ Braune comenta saída de Marlon Freitas e faz alerta sobre Palmeiras e Botafogo

Veja os números de Hulk em 2025, novo interesse do Botafogo

Em 2025, Hulk disputou 61 jogos com a camisa do Atlético-MG, tendo anotado 21 gols e contribuído com oito assistências. O Atlético-MG foi vice da Copa Sul-Americana, conquistou o Campeonato Mineiro, caiu nas quartas de final da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão na 11ª colocação.

Ao todo, nas cinco temporadas com a camisa do Galo, o atacante soma 287 jogos e 135 gols marcados, além de 53 assistências.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Para 2026, o Botafogo tem encaminhada a contratação do atacante uruguaio Lucas Villalba e outras negociações em curso, como com Ferraresi, do São Paulo. A reapresentação do Glorioso para a próxima temporada será no dia 4 de janeiro.

Atlético faz homenagem para Hulk na Arena MRV (Pedro Souza / Atlético
Botafogo negocia a contratação de Hulk (Foto: Pedro Souza / Atlético
