Interesse de gigante da Série A em Hulk divide opiniões: 'Não pode ser'
Clube iniciou as negociações pelo experiente atacante
De olho nas oportunidades de mercado, o Botafogo negocia a contratação do experiente atacante Hulk, de 39 anos, do Atlético-MG. Segundo a apuração do Lance!, a negociação é considerada difícil devido aos valores apresentados pelos representantes do jogador. Nas redes sociais, os torcedores dividiram opiniões sobre a possível chegada do camisa 7.
Com contrato até o final de 2026. Hulk poderá assinar sem custos com qualquer outro clube a partir de junho. Esse é um dos pontos que pesam na negociação para tirar o atacante do Galo, onde chegou em 2021 e é considerado ídolo.
Na visão da maioria dos internautas, Hulk chegaria para agregar ao elenco do Glorioso. No entanto, um dos torcedores do Botafogo avaliou que não consegue enxergar o atacante encaixando no estilo de jogo da equipe. Confira abaixo.
Veja os números de Hulk em 2025, novo interesse do Botafogo
Em 2025, Hulk disputou 61 jogos com a camisa do Atlético-MG, tendo anotado 21 gols e contribuído com oito assistências. O Atlético-MG foi vice da Copa Sul-Americana, conquistou o Campeonato Mineiro, caiu nas quartas de final da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão na 11ª colocação.
Ao todo, nas cinco temporadas com a camisa do Galo, o atacante soma 287 jogos e 135 gols marcados, além de 53 assistências.
Para 2026, o Botafogo tem encaminhada a contratação do atacante uruguaio Lucas Villalba e outras negociações em curso, como com Ferraresi, do São Paulo. A reapresentação do Glorioso para a próxima temporada será no dia 4 de janeiro.
