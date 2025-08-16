O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o CRB em R$ 60 mil por cânticos homofóbicos de parte de sua torcida direcionados a Neymar no jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil, no último dia 22 de maio, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Além disso, o clube foi absolvido da acusação de invasão, enquanto o Santos recebeu multa de R$ 3 mil por atraso na entrada em campo. A decisão é de primeira instância e cabe recurso.

A partida classificou o Galo para as oitavas de final após vitória nos pênaltis. Na súmula, o árbitro relatou o atraso de quatro minutos do Peixe, que resultou em retardo no início do jogo, além da invasão de um torcedor e dos cânticos dirigidos ao camisa 10 do Alvinegro Praiano.

"Informo que após o término da partida um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo, sendo contido pelos policiais. Informo que durante a comemoração da torcida da equipe mandante após o final da partida, enquanto a equipe de arbitragem se direcionava ao vestiário do campo de jogo, foi escutado um canto homofóbico da torcida em coro com os seguintes dizeres: Neymar seu v****, o CRB vai comer o seu c*", registrou o árbitro.

A Procuradoria denunciou o Santos pelo artigo 206 (atraso) e o CRB pelos artigos 243-G (conduta discriminatória) e 213, inciso II (invasão de campo). Também recebeu ofício do coletivo Canarinhos LGBTQ+, que citou um cartaz homofóbico na arquibancada, e incluiu os artigos 243-G e 191 no processo. O procurador Sandro Borges pediu condenação.

— Que se tenha uma punição exemplar e que se leve em consideração que a equipe se classificou e que temos um papel fundamental de educação e coibir atitudes como essa — afirmou o procurador Sandro Borges.

