Mauro Cezar detona opinião de especialista da Globo: ‘Que vergonha’

O jornalista Mauro Cezar Pereira detonou a opinião do especialista de arbitragem PC de Oliveira, da "TV Globo", sobre decisão do juiz na partida entre Fluminense e Fortaleza, realizada neste sábado (16) no Maracanã. O comentarista utilizou o seu perfil nas redes sociais para criticar o ex-árbitro, fazendo referência ao "Central do Apito", antigo quadro da emissora.

continua após a publicidade

- Pênalti absurdo ia sendo marcado contra o Fortaleza, o árbitro voltou atrás depois de olhar no VAR. O que restou da "Central do Apito" conseguiu enxergar uma alavanca do jogador que nada fez. Que vergonha a arbitragem e o que restou da "Central do Apito" - escreveu Mauro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou uma penalidade para o clube carioca, no entanto, após revisão no VAR, retrocedeu da marcação. O lance aconteceu no final da primeira etapa. O cronômetro marcava 46 minutos quando o volante Martinelli caiu na área do Fortaleza depois de um toque sutil do zagueiro Ávila. Além de anular o pênalti, o juiz amarelou o volante tricolor por simulação.

continua após a publicidade

Mauro Cezar entende que o árbitro acertou na decisão final, mas criticou que Rafael Klein tenha sinalizado o pênalti inicialmente. PC de Oliveira, por sua vez, acredita que o toque no volante do Fluminense foi suficiente para marcação da penalidade máxima, conforme trazido pelo narrador da "TV Globo" Luís Roberto.

- Nosso comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, entende que teve uma alavanca com o joelho do jogador do Bahia. Ele daria o pênalti - disse o locutor.

continua após a publicidade

➡️ Críticos de jogador do Fluminense são ‘cobrados’ na web: ‘Imagine se fosse bom’

Torcedores do Fluminense discordam de Mauro Cezar

Nas redes sociais, tricolores discordaram da decisão do árbitro e apontaram suposta "perseguição" ao clube das Laranjeiras. Apesar do descontentamento, o lance não afetou o resultado do Fluminense. A equipe carioca venceu o Fortaleza por 2 a 1, com gols de Cano e Canobbio; Breno Lopes descontou para o time cearense.

➡️ Veja os comentários dos torcedores tricolores sobre o lance