Fora de Campo

Mauro Cezar detona opinião de especialista da Globo: ‘Que vergonha’

Comentaristas têm visões diferentes sobre lance em Fluminense x Fortaleza

Mauro Cezar mandou um recado para Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução)
imagem cameraMauro Cezar, jornalista esportivo, critica especialista de arbitragem nas redes sociais (Foto: Reprodução)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
18:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jornalista Mauro Cezar Pereira detonou a opinião do especialista de arbitragem PC de Oliveira, da "TV Globo", sobre decisão do juiz na partida entre Fluminense e Fortaleza, realizada neste sábado (16) no Maracanã. O comentarista utilizou o seu perfil nas redes sociais para criticar o ex-árbitro, fazendo referência ao "Central do Apito", antigo quadro da emissora.

- Pênalti absurdo ia sendo marcado contra o Fortaleza, o árbitro voltou atrás depois de olhar no VAR. O que restou da "Central do Apito" conseguiu enxergar uma alavanca do jogador que nada fez. Que vergonha a arbitragem e o que restou da "Central do Apito" - escreveu Mauro.

O árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou uma penalidade para o clube carioca, no entanto, após revisão no VAR, retrocedeu da marcação. O lance aconteceu no final da primeira etapa. O cronômetro marcava 46 minutos quando o volante Martinelli caiu na área do Fortaleza depois de um toque sutil do zagueiro Ávila. Além de anular o pênalti, o juiz amarelou o volante tricolor por simulação.

Mauro Cezar entende que o árbitro acertou na decisão final, mas criticou que Rafael Klein tenha sinalizado o pênalti inicialmente. PC de Oliveira, por sua vez, acredita que o toque no volante do Fluminense foi suficiente para marcação da penalidade máxima, conforme trazido pelo narrador da "TV Globo" Luís Roberto.

- Nosso comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, entende que teve uma alavanca com o joelho do jogador do Bahia. Ele daria o pênalti - disse o locutor.

Torcedores do Fluminense discordam de Mauro Cezar

Nas redes sociais, tricolores discordaram da decisão do árbitro e apontaram suposta "perseguição" ao clube das Laranjeiras. Apesar do descontentamento, o lance não afetou o resultado do Fluminense. A equipe carioca venceu o Fortaleza por 2 a 1, com gols de Cano e Canobbio; Breno Lopes descontou para o time cearense.

Tudo sobre

