Durante o Galvão FC, no SBT, Vampeta disse que Neymar não aceitará ficar no banco de reservas em caso de convocação para a Copa do Mundo. O ex-jogador comparou a situação do camisa 10 com a de Romário que, na época em que servia à Seleção Brasileira, não aceitava estar fora dos titulares.

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- O Neymar é a mesma personalidade do Romário. Não vai sentar na mesa… O Romário não queria ficar no banco para o Müller e para o Careca. O Müller jogou três Copas do Mundo. O Neymar não vai sentar no dia a dia, lá não é só jogar, é olhar na mesa e vamos supor que esteja o Endrick, o Estêvão, o Matheus Cunha ou Igor Thiago. Ele vai dizer: "Você é maluco que eu vou ficar no banco para esses caras aí!" - disse Vampeta.

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A última atuação de Neymar pela Seleção Brasileira ocorreu nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no dia 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai. Na ocasião, o camisa 10 sofreu uma lesão grave no joelho que o afastou dos gramados por quase um ano.

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A última atuação de Neymar pela Seleção Brasileira foi em 2023 (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)

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Atuação de Neymar em Santos x Fluminense

Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.

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Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.

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