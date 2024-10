Torcida do Vasco surpreende e pede que titular seja barrado: ‘Reserva é melhor’

Pablo Vegetti e Lucas Piton comemorando gol e assistência pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 11:48 • Rio de Janeiro

Após uma atuação abaixo do habitual e com pouca intensidade na marcação, na derrota do Vasco contra o {Atlético-MG} por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa Do Brasil, o lateral Lucas Piton virou alvo de críticas por parte da torcida vascaína. Muitos torcedores chegaram inclusive a pedir que o jogador seja bancado para o recém-chegado, Victor Luis.

Com o resultado, o Atlético-MG leva a vantagem do empate para o segundo jogo, em São Januário. O Vasco, por sua vez, precisa de dois gols para eliminar o Galo. Um gol de vantagem leva a disputa para os pênaltis.

O lateral esquerdo reserva é melhor na marcação que o nosso querido Piton… — Fillip Restier ✠ (@filliprestier.bsky.social) 2024-10-03T13:43:07.607Z

O Vasco voltou a jogar bem. Estava jogando bem até o Lucas Piton aparecer (e quase entregou novamente no final). Por mim é banco. O Gustavo Scarpa vai passear nele na quarta-feira. — Matheus Giuberti (@giuberti10mr.bsky.social) 2024-09-29T23:30:18.048Z

Sábado Jardim, PH, Maicon, JV, Victor Luis; Hugo, Sforza, Coutinho, Emerson, Rayan (Puma), Vegetti + da uma descansada no Piton + eu até acho que conceitualmente esse jogo era mais para JV e Léo que JV e Maicon mas o Paiva não vai comprar essa briga e nem deve nesse momento. Vai pegar pra ele — João Almirante (@joaoalmirante.crvg.me) 2024-10-03T13:40:09.280Z

O Piton tem que acordar se não vai perder a vaga pro Victor Luis... já tem alguns jogos que ele não indo bem! — KBM Fizz 🦈 (@vertx.crvg.me) 2024-10-03T13:13:55.310Z

Eu colocaria o Vitor Luis o piton tá foda esses últimos jogos. — Vascaíno Calejado (@vascainocalejado.bsky.social) 2024-10-03T12:56:20.574Z

Piton ser titular hj complicado,era melhor piton ser banco pq marca mt mal,últimos gols td na conta dele e um jogo importante desse FORA de casa seria melhor ir com luis,msm se n ter "cruzamento" bom — Tata (@tataxls7.bsky.social) 2024-10-02T15:14:23.250Z

Com a derrota no primeiro jogo, o Vasco terá que vencer o Atlético-MG no confronto decisivo em busca da vaga final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 19 de outubro, às 18h30, no Estádio São Januário.

