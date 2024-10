Rivalidade histórica: Ídolo da Seleção crava confronto final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil será decidida entre Atlético ou Vasco e Corinthians ou Flamengo(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 13:51 • Rio de Janeiro

Campeão da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira e eleito o melhor do planeta em 1999, Rivaldo opinou sobre quem devem ser os classificados das semifinais da Copa do Brasil. Mesmo tendo passado pelo Corinthians, o ex-jogador não acredita na classificação do Timão. Para ele, o Flamengo é favorito no confronto e deve enfrentar o Atlético-MG na grande final.

- Sobre este grande jogo entre Vasco e {Atlético-MG} também prevejo um duelo cheio de emoções para o torcedor que gosta de futebol. São dois clubes de camisa histórica, com títulos de copa, sendo uma semifinal muito boa de assistir. Hoje, vejo o Galo um pouco melhor que o Vasco, mas como já falei, os jogadores muitas vezes se superaram dentro de campo. Se eu for apontar quem serão os possíveis finalistas, fico com Flamengo e Galo para decidirem o título - declarou Rivaldo, ídolo da Seleção Brasileira.

Vasco x Atlético-MG - volta de semifinal da Copa do Brasil

Com a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo, na Arena MRV, o Vasco terá que vencer o Atlético-MG no confronto decisivo em busca da vaga final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 19 de outubro, às 18h30, no Estádio São Januário.

Gustavo Scarpa, do Atlético-MG marcando Philippe Coutinho, do Vasco, na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Corinthians x Flamengo - volta de semifinal da Copa do Brasil

Com a vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Corinthians no Maracanã, as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 20 de outubro, quando vão decidir a classificação para a final. Para classificar, o Corinthians precisa de uma vitória simples na Neo Química Arena.