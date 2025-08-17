Ídolo do Cruzeiro dispara sobre Gabigol: ‘Nunca foi esse jogador’

Durante participação no podcast "De Jogador pra Jogador", comandado pelo ex- atleta Muller, Vanderlei Luxemburgo apontou limitações no jogo de Gabigol. O ídolo do Cruzeiro acredita que o atacante da equipe mineira "nunca foi esse jogador que pensam".

- O Gabigol nunca foi esse jogador que todo mundo pensa que ele é. Ele é bom jogador, mas teve um momento, no Flamengo do Jesus. Fez duas temporadas boas. Fez dois gols decisivos quando o River Plate estava com o campeonato ganho (Libertadores de 2019), e o treinador (Marcelo Gallardo) perdeu - afirmou.

Na sequência, Muller destacou que também vê Gabigol "limitado". Luxemburgo, então, reforçou que considera o ex-Flamengo, um bom jogador, sim, mas não um craque. Segundo o técnico, ele não é titular do Cruzeiro mais por mérito de Kaio Jorge do que demérito seu.

- Memphis é craque? Não. Gabigol é craque? Não, é bom jogador. Mas o Kaio joga muita bola - finalizou.

Gabigol e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gabigol tenta voltar a ser protagonista no Cruzeiro

Ídolo do Flamengo e bicampeão da Libertadores com gols nas duas finais vencidas, Gabigol deixou o Rubro-Negro após duas temporadas irregulares. O atacante acertou com o Cruzeiro, mas ainda não conseguiu ser protagonista na equipe mineira. Frequentemente, Gabi inicia os jogos no banco de reservas, sendo a primeira alternativa para as saídas de Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 13 gols, e do meia Matheus Pereira.

Apesar de não viver o seu melhor momento, Gabigol já balançou as redes 11 vezes em 30 partidas com a camisa do Cruzeiro. No entanto, o treinador Leonardo Jardim explicou que o time não rende com o atacante atuando ao lado de Matheus Pereira e Kaio Jorge, principais destaques ofensivos da equipe mineira.

- O Gabriel, o Kaio e o Matheus Pereira jogaram juntos já algumas vezes, certo? Sabe a produtividade que esses jogadores tiveram no campeonato? Em relação ao artilheiro do campeonato, temos um jogador (Kaio Jorge, com 13 gols) que está à frente de todos os melhores marcadores. Gabriel também feito o seu trabalho, tem quatro gols. Mas, com certeza, a produtividade deles jogando ao mesmo tempo é de três gols sofridos e um gol marcado – afirmou.