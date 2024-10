Léo Jardim, goleiro do Vasco durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lucas Gomes e Matheus Guimarães • Publicada em 03/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dos males, o menor. Das derrotas, a mais aceitável. É assim que o Vasco precisa encarar o resultado adverso da noite desta quarta-feira (2), na Arena MRV. Mesmo saindo na frente, o Cruz-Maltino sofreu a virada e agora precisa vencer por dois ou mais gols para conquistar a vaga na final da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Na saída de campo, Philippe Coutinho, autor do gol do Vasco, comentou sobre a situação, exaltando a força da torcida e a capacidade da equipe em reverter resultados adversos. Em casa, com São Januário lotado, a história será diferente, pelo menos no que depender dos jogadores.

- A gente queria ganhar o jogo, obviamente, mas estamos vivos no jogo. Tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando, como sempre fez em todos os momentos. E vai ser uma grande decisão, a gente decide em casa, lá no Caldeirão - disse Coutinho.

E essa não será a primeira vez que o Vasco precisará reverter um resultado, principalmente na Copa do Brasil. Na segunda fase, contra o Água Santa, a equipe abriu 2 a 0, sofreu a virada, e empatou de novo. Contra o Fortaleza, Marinho abriu o placar para o Laion, mas o Vasco virou de novo. No fim, ainda sofreu o empate, mas avançou nos pênaltis.

Contra o Athletico-PR, nas quartas de final, sofreu um gol no início, mas também virou. No jogo de volta, na Ligga Arena, defendeu o placar de 2 a 1 mesmo com um a menos, e garantiu o resultado nos pênaltis.

Outro trunfo do Vasco, além da elogiada persistência, são os números como mandante na temporada. Pela Copa do Brasil, a equipe, em quatro jogos, ainda não perdeu. Ao todo, são 24 partidas, com 14 vitórias, sete empates e três derrotas, com 41 gols marcados e 27 sofridos.

Destes 14 jogos, em quatro a equipe venceu por 2 a 0, placar necessário para a classificação. Em dois, por 1 a 0, que levaria para os pênaltis, assim como o 2 a 1, que aconteceu em cinco oportunidades.

Em caso de penalidades, o Vasco tem uma esperança chamada Léo Jardim. Até agora, foram três disputas, contra Água Santa, Fortaleza e Athletico-PR. Nas três, o Vasco avançou. Nas três, com seu goleiro fechando o gol e a equipe acertando todas as cobranças.

Coutinho marcou o gol do Vasco contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Agora, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h do próximo sábado (5), em São Januário. Já o Atlético-MG recebe o Vitória, às 16h30m do mesmo dia, na Arena MRV.