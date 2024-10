Vasco perdeu para o Atlético-MG na Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 23:28 • Belo Horizonte (MG)

Rafael Paiva lamentou a derrota do Vasco para o Atlético-MG no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O técnico cruzmaltino revelou que a equipe foi preparada para vencer. Além disso, o comandante apostou na força do time em casa para avançar à final.

- Não era o resultado que a gente veio buscar, a gente não veio pra se defender aqui, a gente sabe da força do Atlético, a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário somos muito fortes. Nessa competição, na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação que a gente vai fazer de tudo pra passar - afirmou Rafael Paiva. E completou:

- Vamos ter que sangrar muito para vencer.

O técnico do Vasco fez um pedido aos torcedores e convocou os vascaínos para a partida de volta. Rafael Paiva lembrou que o time tem demonstrado poder de reação nos últimos jogos.

- (Torcida vai) nos ajudar como sempre ajudou, acreditar, porque o Vasco tem demonstrado nos últimos jogos que consegue reverter situações difíceis e a gente vai buscar essa classificação. Vamos lutar muito lá. A gente tentou, tentou, a gente oscilou no jogo, mas a gente leva o jogo vivo pra lá. A gente tem que ganhar o São Januário e tem que reverter esse resultado e buscar a classificação pra final. A gente vai lutar até o final - finalizou.

Agora, o Vasco precisa reverter o resultado e vencer o Atlético-MG por dois gols de diferença para avançar à final. O próximo jogo entre o Cruz-Maltino e o Galo será somente após a Data Fifa, no dia 19 de outubro, às 18h30, em São Januário.