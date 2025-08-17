Cazé TV e Globo: Casimiro abre o jogo sobre presente e futuro dos canais

O influenciador Casimiro Miguel, dono da Cazé TV, voltou a falar sobre as especulações de que o canal pertence a Globo. Durante uma transmissão ao vivo, na última sexta-feira (15), o comunicador abriu o jogo e falou sobre a relação entre os canais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Casimiro negou qualquer tipo de envolvimento da Cazé TV com a Globo. Além disso, ele também abordou a novo iniciativa da emissora, que irá criar a GE TV para ampliar a concorrência de telespectadores nas mídias digitais.

- As pessoas só vão perceber que a Cazé TV não é dá Globo quando a gente transmitir uma semifinal de Copa do Mundo, no ano quem vem, e eles não. E mesmo assim, ainda acho que a galera vai falar algo do tipo "a Globo queria que eles transmitissem". Não sei qual vai ser a parada. Já falei sobre isso na Live, mas a galera não quer acreditar na verdade - iniciou o influenciador, antes de completar.

continua após a publicidade

- A teoria é boa. Só que aí, a Globo cria um canal para concorrer com a gente. Tentaram contratar dez pessoas da Cazé TV, mas não conseguiu ninguém, e agora vai ser uma "porradaria" - concluiu.

Casimiro Miguel revelou que a GE TV fez proposta por um membro da Caze TV (Foto: Reprodução)

O que é a GE TV?

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar comepetitiva no novo mercado.

continua após a publicidade

A iniciativa representa o primeiro grande investimento da Globo nesse segmento específico, após experiências em outras áreas como a ViU Hub, empresa que agencia influenciadores e artistas. A emissora já está em fase de planejamento e negociação de direitos de transmissão para o novo canal, embora a data exata de estreia não tenha sido divulgada.

Além de Jorge Iggor, Burno Formiga e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".

O que vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.