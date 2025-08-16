Em retorno de lesão, Messi marca e viraliza: ‘Gênio do futebol’

O Inter Miami venceu o Los Angelers Galaxy por 3 a 1, neste sábado (16), dentro de casa, pela MLS (Campeonato dos Estados Unidos). A partida marcou o retorno de Lionel Messi aos gramados. O camisa 10, que se encontrava lesionado desde o último dia 2 de agosto, voltou em grande estilo e balançou as redes com um golaço.

O gol do argentino aconteceu em um momento crucial da partida. O cronômetro marcava 40 minutos do segundo tempo, quando Messi marcou e colocou o Inter Miami na frente do placar. Antes, a equipe empatava em 1 a 1 com o LA Galax.

O lance viralizou rapidamente nas redes sociais. Internautas destacaram a genialidade do argentino, que passou por dois jogadores adversários antes de finalizar precisamente, de fora da área, para dentro do gol. Veja a repercussão abaixo:

Retorno de Messi

O camisa 10 estava há 14 dias sem entrar em campo. No último dia 2 de agosto, o argentino saiu de campo do confronto contra o Necaxa, pela Leagues Cup, após sentir lesão em uma arrancada e dividida com dois jogadores adversários.

O lance aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo da partida. Messi chegou a socar o gramado e mostrou frustração após sentir a lesão. Durante o atendimento médico, foi descoberto, de fato, um problema na parte posterior da coxa direita.

Lionel Messi deixa gramado com lesão pelo Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

Vitória do Inter Miami

Messi foi decisivo no resultado. Ele entrou em campo no início da segunda etapa para elevar o nível do time do técnico Mascherano. Na ocasião, o Inter Miami vencia o confronto por 1 a 0, com gol de Jordi Alba.

O time perdeu a vantagem no placar aos 59 minutos, quando Joseph Paintsil deixou tudo igual. Na reta final da partida, o camisa 10 foi decisivo ao marcar e dar uma assistência de letra para Luis Suárez garantir a vitória por 3 a 1.

Com o resultado, o Inter Miami alcançou a marca de 45 pontos e assumiu a 4ª colocação da Conferência Leste. Por outro lado, o LA Galaxy se manteve na lanterna da Conferência Oeste, com apenas 16 pontos somados.