Em retorno de lesão, Messi marca e viraliza: ‘Gênio do futebol’

O Inter Miami venceu o Los Angelers Galaxy por 3 a 1, neste sábado (16), dentro de casa, pela MLS (Campeonato dos Estados Unidos). A partida marcou o retorno de Lionel Messi aos gramados. O camisa 10, que se encontrava lesionado desde o último dia 2 de agosto, voltou em grande estilo e balançou as redes com um golaço.
O gol do argentino aconteceu em um momento crucial da partida. O cronômetro marcava 40 minutos do segundo tempo, quando Messi marcou e colocou o Inter Miami na frente do placar. Antes, a equipe empatava em 1 a 1 com o LA Galax.
O lance viralizou rapidamente nas redes sociais. Internautas destacaram a genialidade do argentino, que passou por dois jogadores adversários antes de finalizar precisamente, de fora da área, para dentro do gol. Veja a repercussão abaixo:
Retorno de Messi
O camisa 10 estava há 14 dias sem entrar em campo. No último dia 2 de agosto, o argentino saiu de campo do confronto contra o Necaxa, pela Leagues Cup, após sentir lesão em uma arrancada e dividida com dois jogadores adversários.
O lance aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo da partida. Messi chegou a socar o gramado e mostrou frustração após sentir a lesão. Durante o atendimento médico, foi descoberto, de fato, um problema na parte posterior da coxa direita.
Vitória do Inter Miami
Messi foi decisivo no resultado. Ele entrou em campo no início da segunda etapa para elevar o nível do time do técnico Mascherano. Na ocasião, o Inter Miami vencia o confronto por 1 a 0, com gol de Jordi Alba.
O time perdeu a vantagem no placar aos 59 minutos, quando Joseph Paintsil deixou tudo igual. Na reta final da partida, o camisa 10 foi decisivo ao marcar e dar uma assistência de letra para Luis Suárez garantir a vitória por 3 a 1.
Com o resultado, o Inter Miami alcançou a marca de 45 pontos e assumiu a 4ª colocação da Conferência Leste. Por outro lado, o LA Galaxy se manteve na lanterna da Conferência Oeste, com apenas 16 pontos somados.
