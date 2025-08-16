Estreia de Vitinho pelo Corinthians divide opiniões na web: ‘Iludindo’

Vitinho estreou com a camisa do Corinthians neste sábado (16), na Neo Química Arena, durante a derrota do Timão por 2 a 1 para o Bahia pela 20ª rodada do Brasileirão. Sem ritmo de jogo, uma vez que não atuava há dois meses, o atacante entrou aos 22 minutos da segunda etapa, quando o placar derradeiro já prevalecia. Nas redes sociais, o primeiro capítulo do cria do Botafogo com sua nova equipe dividiu opiniões.

Enquanto alguns torcedores do Corinthians se empolgaram com o futuro de Vitinho no clube e entenderam que não estava nas melhores condições físicas, outros se irritaram com a primeira atuação do atacante. Além disso, muitos rubro-negros comentaram o jogo na web e apontaram falhas já conhecidas do jogador nos tempos de Flamengo.

Veja os comentários dos torcedores sobre a atuação de Vitinho abaixo.

Corinthians, novo time de Vitinho, vive momento ruim no Brasileirão

Apesar da empolgação com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, conquistada após vitória sobre o rival Palmeiras, o Corinthians não vive bom momento no Brasileirão. A equipe de Dorival Júnior já soma seis partidas sem ganhar na competição - a última vitória foi por 1 a 0 contra o Ceará.

Os últimos seis jogos do Corinthians no Brasileirão

Corinthians 1 x 2 Bahia - Neo Química Arena

Juventude 2 x 1 Corinthians - Alfredo Jaconi

Corinthians 1 x 1 Fortaleza - Neo Química Arena

Botafogo 1 x 1 Corinthians - Estádio Nilton Santos

Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - Neo Química Arena

São Paulo 2 x 0 Corinthians - Morumbis