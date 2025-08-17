menu hamburguer
Vitor Sergio Rodrigues bate martelo sobre futuro de programas da TNT após saída de Jorge Iggor

Narrador acertou com novo projeto da Globo

Jorge Iggor se notabilizou como narrador de transmissões da Champions League (Foto: Reprodução)
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
05:30
Apesar da saída de Jorge Iggor da "TNT Sports" para a Globo, os programas da emissora que contavam com participação do narrador continuarão existindo. O jornalista Vitor Sergio Rodrigues garantiu aos fãs que atrações como "De Zero a Dez" e "De Sola a Dez", ambas da grade do canal no YouTube, serão veiculadas com a mesma frequência.

- Para as centenas de pessoas que me perguntaram isso nesta semana: sim, o "De Zero a Dez" e o "De Sola a Dez" vão continuar normalmente! Temos uma encontro marcado na segunda, 19h, e na terça, 11h. Podem passar o fim de semana tranquilos! - publicou.

Os programas citados misturam esporte e entretenimento, sempre com levada humorística. A formação mais usual trazia os jornalistas Jorge Iggor, Vitor Sergio Rodrigues, Walace Borges e Pedro Certezas.

De Sola a Dez, programa da "TNT Sports" no YouTube (Foto: Reprodução)

VSR se despede de Jorge Iggor

Companheiros de muitos anos na TNT e no "Esporte Interativo", dividindo transmissões e programas, VSR e Jorge Iggor se tornaram grande amigos. Por isso, o comentarista escreveu um texto de despedida nas redes sociais, no qual se declarou ao narrador.

- Irmão, imagino que você não lembre, mas nesse momento eu te disse uma frase: "O que é do homem, o bicho não come". Porque ninguém no mundo merecia mais narrar aquele Inter 4 x 3 Barcelona do que você. Quiseram os Deuses do Futebol que sua trajetória no Esporte Interativo / TNT Sports tivesse esse encerramento épico. E que estivéssemos juntos, dividindo esse momento - iniciou.

- É lógico que não ter o convívio diário com você na redação vai doer. Mas estou 100% fechado com sua decisão, sabendo que é algo que você considera melhor para a nossa família! E desejar sucesso é desnecessário, pois ele é inegociável na sua vida. Arrebenta, Jorge Iggor - concluiu o jornalista.

Jorge Iggor se junta ao novo projeto da Globo no meio digital, a "Ge TV", que também tirou Bruno Formiga da "TNT Sports". Outro reforço global foi a jornalista Mariana Spinelli, da "ESPN".

