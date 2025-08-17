Apesar da saída de Jorge Iggor da "TNT Sports" para a Globo, os programas da emissora que contavam com participação do narrador continuarão existindo. O jornalista Vitor Sergio Rodrigues garantiu aos fãs que atrações como "De Zero a Dez" e "De Sola a Dez", ambas da grade do canal no YouTube, serão veiculadas com a mesma frequência.

- Para as centenas de pessoas que me perguntaram isso nesta semana: sim, o "De Zero a Dez" e o "De Sola a Dez" vão continuar normalmente! Temos uma encontro marcado na segunda, 19h, e na terça, 11h. Podem passar o fim de semana tranquilos! - publicou.

Os programas citados misturam esporte e entretenimento, sempre com levada humorística. A formação mais usual trazia os jornalistas Jorge Iggor, Vitor Sergio Rodrigues, Walace Borges e Pedro Certezas.

De Sola a Dez, programa da "TNT Sports" no YouTube (Foto: Reprodução)

VSR se despede de Jorge Iggor

Companheiros de muitos anos na TNT e no "Esporte Interativo", dividindo transmissões e programas, VSR e Jorge Iggor se tornaram grande amigos. Por isso, o comentarista escreveu um texto de despedida nas redes sociais, no qual se declarou ao narrador.

- Irmão, imagino que você não lembre, mas nesse momento eu te disse uma frase: "O que é do homem, o bicho não come". Porque ninguém no mundo merecia mais narrar aquele Inter 4 x 3 Barcelona do que você. Quiseram os Deuses do Futebol que sua trajetória no Esporte Interativo / TNT Sports tivesse esse encerramento épico. E que estivéssemos juntos, dividindo esse momento - iniciou.

- É lógico que não ter o convívio diário com você na redação vai doer. Mas estou 100% fechado com sua decisão, sabendo que é algo que você considera melhor para a nossa família! E desejar sucesso é desnecessário, pois ele é inegociável na sua vida. Arrebenta, Jorge Iggor - concluiu o jornalista.

Jorge Iggor se junta ao novo projeto da Globo no meio digital, a "Ge TV", que também tirou Bruno Formiga da "TNT Sports". Outro reforço global foi a jornalista Mariana Spinelli, da "ESPN".