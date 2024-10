Jornalista critica titular do Vasco em derrota para o Atlético-MG: ‘Não tem como defender’

Franco jogador do Atletico-MG durante partida contra o Vasco no estádio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 01:49 • Rio de Janeiro

O jornalista Lucas Pedrosa criticou a atuação do zagueiro Léo Pelé, do Vasco, em derrota para o Atlético-MG. O cruzmaltino saiu atrás na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2) após perder o jogo de ida para o clube mineiro por 2 a 1, na Arena MRV.

▶️Rafael Paiva aposta na força do Vasco em São Januário: ‘Vamos sangrar para vencer’

▶️Milito avalia vitória do Atlético-MG e responde técnico do Vasco: ‘Criamos para fazer mais’

Para o comunicador, o camisa 3 do Vasco não pode mas ser titular da equipe. Na visão dele, o defensor mais uma vez foi destaque negativo da equipe do técnico Rafael Paiva por ter erros individuais em campo.

- Infelizmente não tem como defender a permanência do Léo Pelé como o titular do Vasco da Gama depois de tantos erros. Digo isso lamentando, porque jamais vou torcer contra um jogador. Mas ele acumula falhas com a camisa do Vasco - disse o jornalista.

Além disso, Pedrosa apontou erro de Léo Pelé nos dois gols do Atlético-MG e também questionou a presença de João Victor na reserva da equipe. Para o jornalista, o zagueiro deveria ser titular absoluto da equipe.

- Não tem como não falarmos da falha do Léo. No primeiro lance é discutível, mas no segundo ele falha claramente. Por quê o João Victor é reserva do Vasco? Não faz sentido. Ele claramente deveria ser titular da equipe. Além da parte técnica, é um jogador que custou quase 40 milhões de reais ao clube - concluiu.

▶️Maiores vendas do Vasco: veja lista completa

Com a derrota no primeiro jogo, o Vasco terá que vencer o Atlético-MG no confronto decisivo em busca da vaga final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 19 de outubro, às 18h30, no Estádio São Januário.