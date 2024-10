Nenê desfalca o Juventude contra o Vasco por assuntos pessoais

Nenê em ação pelo Juventude (Foto: Gabriel Tadiotto/E.C. Juventude)







Publicada em 03/10/2024 - 16:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Nenê, do Juventude, não reencontrará o Vasco no próximo sábado (5), no duelo pela 29ª rodada do Brasileirão. O Ju concedeu ao meia alguns dias para cuidar de assuntos pessoais. Por isso, o jogador será desfalque contra o Cruz-Maltino, em São Januário.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Matheus Maciel, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Lance!. Nenê tem sido titular constante sob o comando de Jair Ventura, mas foi substituído no intervalo do jogo contra o Red Bull Bragantino no último domingo (29), a primeira vez na temporada.

Aos 43 anos, o meia acumula 30 partidas em 2024, com dois gols e três assistências. Desde o ano passado com o Juventude, já entrou em campo em 58 oportunidades, balançando as redes nove vezes e assistindo os companheiros em outras dez.

Números de Nenê pelo Vasco

Nenê teve duas passagens pelo Vasco em sua carreira. A primeira entre 2015 e 2018, com a conquista do Campeonato Carioca logo no primeiro ano de clube. Depois, retornou em 2021 para ajudar o Cruz-Maltino na campanha de acesso à Série B, que só veio no ano seguinte. Deixou a equipe carioca em 2023, para se juntar ao Ju. Ao total, o meia acumula 198 jogos, 64 gols e 50 assistências pelo Gigante da Colina.

